Avião cai em estrada na Flórida; mulher registrou a cena impressionante

Um avião caiu próximo a uma estrada na Flórida, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (19) e aterrorizou quem viu a cena de perto.

Uma mulher que estava dentro de um carro conseguiu gravar o exato momento em que o avião, de pequeno perto, se chocou contra o solo. No vídeo, é possível perceber o susto que ela levou ao entender o que estava prestes a acontecer.

Segundo o “UOL”, com informações da “NBC News”, o piloto Remy Colin era o único tripulante e sofreu pequenos arranhões.

Colin disse que é um milagre ter sobrevivido e se considera responsável pelo acidente, já que não checou o nível de combustível, o que causou a pena seca do avião.

Assista ao vídeo que viralizou:

Piloto faz pouso de emergência após avião sofrer pane seca na Flórida, nos Estados Unidos



Segundo o piloto, ao ficar sem combustível teve que "sacrificar o avião", um Cessna 182, e fazer o possível para pousar e não ferir ninguém. pic.twitter.com/77rySenXN8 — Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) August 22, 2022

E por falar em avião...

Um passageiro foi flagrado assistindo a um filme pornô durante um voo para Chicago, nos Estados Unidos. As informações são do “Extra”.

A imagem do homem “sem noção” viralizou nas redes sociais. Nela, ele aparece curtindo tranquilamente o filme pornô em seu laptop, sem se incomodar com as demais pessoas a bordo - inclusive menores de idade.

Debbie Lagolf, testemunhou a cena e compartilhou a foto em seu perfil no Instagram. “Cara, sério??? Você percebe que está em um avião com crianças?”, escreveu.

O passageiro, que não teve a identidade revelada, foi chamado de “porco” e “nojento” por assistir ao filme pornô em um lugar totalmente inapropriado.

