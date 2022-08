Adolescente com câncer terminal consola irmão após revelar diagnóstico e momento triste comove internautas

Adolescente com câncer terminal consola irmão e momento triste comove internautas Reprodução - Faceboo - Prayers for YouPrayers for You

A história do adolescente Ian Parker, de 15 anos, repercutiu internacionalmente e ganhou as redes após um registro em que aparece consolando seu irmão menor, Peter, de 11. A imagem em questão traz uma triste história e que comoveu os internautas: o jovem possui um câncer terminal.

Segundo detalha o portal Meganoticias em sua conta do Instagram, Parker possui Osteossarcoma, que é um tipo de câncer ósseo e que em seu caso não tem mais cura. Os médicos lhe asseguraram que possui somente mais algumas semanas de vida e que, infelizmente, não há mais nada a ser feito.

Sobre a história do adolescente

“Em 2019, Ian foi diagnosticado com câncer ósseo. Após cirurgia e meses de quimioterapia, Ian foi declarado livre do câncer. Porém, em novembro de 2021, o câncer voltou e, esta vez, se espalhou por todo o corpo, de acordo com o último diagnóstico médico. Esta semana, Ian e sua família descobriram que não há mais nada a fazer: ele tem apenas algumas semanas de vida”, escreveu a página Prayers for You, no Facebook.

A página em questão complementou mais detalhes sobre a história e disse: “Ao saber que o câncer o mataria, Ian começou a chorar. Ele não tinha medo de morrer, de fato, aceitou a ideia. Mas estava triste. A verdade é que Ian se nega a viver para si. Só escolheu viver para os demais até o momento do seu último suspiro”, escreveram.

