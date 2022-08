Acidente em chá revelação decepciona os pais do bebê; Assista

Um casal ficou completamente decepcionado depois que um acidente acabou estragando completamente a revelação de sexo do seu bebê. Eles acabaram descobrindo o sexo da criança antes do esperado devido a um erro inusitado.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o casal pretendia seguir “os protocolos” de uma festa de revelação, com direito a um balão contendo o resultado do exame tão aguardado por todos.

No entanto, por conta de um pequeno erro, a revelação acabou acontecendo antes da hora e a mágica do momento foi completamente destruída pela própria organização do evento.

O vídeo foi compartilhado no TikTok pela empresa responsável pela revelação, e mostra o exato momento em que os pais ficam de queixo caído ao perceberem o que aconteceu com o momento tão esperado.

Não foi como o esperado!

Na legenda da publicação, que já conta com mais de 3,9 milhões de visualizações no TikTok, é possível ler: “Revelação de gênero dá errado”, ao lado de diversos emojis. Enquanto isso, no vídeo vemos o exato momento em que uma funcionária sai de uma das salas nos fundos do corredor carregando um enorme balão preto.

Ao chegar no balcão, com o balão ainda sob seu braço, é possível ver que a mulher pega algo para entregar junto com o balão ao casal, mas a entrega acaba sendo frustrada uma vez que o balão estoura na frente de todos os presentes.

É possível notar a expressão incrédula da funcionária, bem como a reação do casal que já aguardava para pegar a bexiga. No momento em que o balão estoura, é possível ver uma chuva de confetes cor-de-rosa, revelando que eles esperam por uma menina.

Para os seguidores do perfil, apesar de inesperada, a revelação deve ser inesquecível para o casal, que agora tem um momento viral e hilário para recordar. “É algo brilhante! Eles agora têm essa memória por toda a vida”.

“Se isso acontecesse comigo eu adoraria porque é algo que sempre vai te fazer rir quando você olhar”, comentou outra pessoa.

“Amo a forma como eles ainda tentam desviar o olhar para não ver a cor dos confetes”, comentou uma terceira.