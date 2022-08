‘Posso ser o pai do filho da namorada do meu filho’, afirma homem

Um pai decidiu contar a verdade ao filho e confessar que ele pode ser o pai do filho da nova namorada do jovem. Segundo seu relato, ele descobriu recentemente que a nova companheira de seu filho é na verdade uma mulher com quem ele costumava sair alguns anos antes.

Conforme a publicação feita pelo homem no Reddit, e compartilhada pelo The Mirror, ele se preocupou com a situação após saber da idade e da história envolvendo o nascimento do menino.

O homem anônimo, que revelou apenas ter 45 anos, conta que pretendia revelar ao seu filho, de 28, que pode ser o pai do filho da atual namorada do jovem. Segundo ele, os dois costumavam sair juntos alguns anos antes.

“Hoje precisarei contar ao meu filho que posso ser o pai do filho de sua nova namorada. Não aconteceu nenhuma traição, eu nunca faria isso com meu próprio filho”, se adianta o homem.

“Ele me contou que está saindo com ela há aproximadamente quatro meses, na verdade eu e ela chegamos a namorar dois anos atrás e terminamos nosso relacionamento por conta dos meus compromissos profissionais que envolvem diversas viagens. Neste tempo perdemos contato”.

“Ela tem um filho de 1 ano e meio e provavelmente ele é meu filho”, conta o homem.

Ele pode ser o pai do enteado de seu filho

Segundo relato do homem, o filho revelou que o pai do menino não tem envolvimento algum com ele, mas não forneceu outros detalhes em relação a isso.

“Eu apenas liguei os pontos assim que percebi que era ela a nova namorada do meu filho. Foi completamente estranho nosso encontro”, revela.

“Estávamos perto de outros membros da família, mas ela ficou tão assustada quanto eu. Isso não pode ser um segredo e se ele realmente é meu filho eu preciso saber. Por mais que me doa agir assim com meu filho e colocá-lo nessa posição, ele também precisa saber disso. Nós vamos ter uma conversa hoje, mas estou nervoso e não sei como explicar isso para ele”, finaliza o homem.

Os usuários do Reddit decidiram apoiar o homem com desejos de boa sorte, e estavam prontos para recebê-lo com o desfecho da história. “Eu esperava que ele gritasse comigo, mas o choque foi demais. Ele ficou muito sério e vou tentar dar um tempo para ele processar a informação”.

“Não vai ser algo que ele conseguirá superar com facilidade, e ainda não temos certeza sobre a paternidade. Eu falei com ela e estamos procurando um lugar para fazer os testes e acabar com essa dúvida”, finaliza.