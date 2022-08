Mulher é humilhada em jantar de amigos por não usar alho no preparo da comida

Através do usuário u/ProfessionHour6393 no Reddit, uma mulher relatou ter sido intimidada por um colega durante jantar em sua casa. Ao abrir o texto, ela explicou que não consegue acreditar que um mero detalhe se tornaria em um grande conflito. O relato chegou à plataforma nesta quinta-feira (18).

De repente, a autora do relato decidiu preparar um simples jantar e convidou as pessoas próximas a ela e seus respectivos parceiros. De acordo com a mulher, Rick, um de seus conhecidos, foi o protagonista do conflito.

“Sempre me dei bem com ele, mas ele é um daqueles caras que tenta fazer as coisas mais bizarras em toda a sua personalidade. A maior delas é que Rick é um ‘grande cara de alho’. Um daqueles caras que faz um grande caso em como usa ‘400 dentes de alho’ em um prato”, iniciou o relato.

A mulher conta que, por conta de seu refluxo gastroesofágico, acaba evitando o consumo de alho – e da mesma forma ocorre com o álcool. Nos últimos dois anos sua sensibilidade ao alimento acabou piorando.

“Por isso não usei alho nos pratos que fiz. Não é grande coisa, né? Eu tenho uma despensa cheia de qualquer outro tempero do mundo e não tenho vergonha de usá-los”, contou.

Durante o jantar

Enquanto jantavam em sua residência, a mulher conta ter sido elogiada pelos convidados em relação à comida. Embora Rick tivesse gostado, sentiu que faltava algo no jantar e questionou o quanto de alho ela usava.

“Eu disse que não como alho, então não incluí. Ele zombou: ‘Como você pode não usar o ingrediente mais básico na maioria das refeições? É por isso que tem esse gosto.’ Rick fez uma grande careta exagerada e colocou a comida na mesa. Então perguntou por que eu faria um jantar se eu tivesse um paladar tão limitado e que ele não receberia pessoas para o jantar de ação de graças se fosse vegetariano”, desabafou.

A autora do relato conta que explicou sobre sua sensibilidade à especiaria por conta do refluxo gastroesofágico, contudo Rick a apontou bebendo álcool.

“Na verdade, eu estava bebendo um hard seltzer que eu tinha achatado, e que essa é a única bebida alcoólica que posso beber”, explicou.

Segundo o desabafo, a mulher e Rick ficaram discutindo até que a namorada do rapaz disse para ele dar um tempo. Ele riu e aumentou o tom, questionando sobre ser realmente um idiota naquele momento.

“Um dos outros caras disse que era um pouco estranho, mas não grande coisa. De qualquer forma, um mês se passou e Rick ainda insiste nisso. Ele continua dizendo que foi um movimento de hospedagem idiota/egoísta beber o álcool, mas não cozinhar com o alho, porque o alho vai em tudo”, finalizou.