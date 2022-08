Menina de 10 anos fica com graves queimaduras causadas por tatuagem de henna

Uma menina de apenas 10 anos de idade sofreu graves queimaduras químicas em seu braço por conta de uma tatuagem de henna feita durante uma viagem de férias para a Turquia. Conforme relato de sua mãe, a menina teria reclamado de coceira e dor no braço que em 10 dias ficou repleto de bolhas e pus.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Alisha Evans decidiu compartilhar sua história para alertar outros pais sobre os perigos de se fazer uma tatuagem de henna. Segundo os médicos, acredita-se que as queimaduras foram causadas por PPD, um produto químico que pode ser encontrado na henna preta e em tinturas escuras para cabelo.

“Aconselho aos pais que não deixem seus filhos fazerem essas tatuagens de henna. Eu não tinha ideia que esse produto químico existia e que poderia estar presente na henna. Sei que pode parecer besteira já que é uma tatuagem temporária, mas eu não tinha ideia de que eram perigosas”, conta a mulher.

“Sendo honesta, eu fiquei extremamente assustada no começo pois não tinha ideia do que estava acontecendo. Depois que pesquisei eu percebi o quão normal é esse tipo de queimadura. Por sorte ela não teve uma reação ainda mais grave”.

Ela deixou um alerta

Segundo relato de Alisha, sua filha, Amora, estava completamente extasiada com sua tatuagem temporária com o desenho de um lobo. Na primeira noite ela não notou nenhuma diferença e seguiu todas as recomendações.

“Nós voltamos para casa no sábado e somente no dia seguinte foi que ela começou a perceber que havia algo errado. Quando a busquei em uma festa de aniversário ela me disse que seu braço estava doendo e coçando, foi aí que reparei”.

Logo no dia seguinte a mãe procurou por cuidados para a filha, que foi medicada em uma farmácia local com remédios para alergia. Como a situação se agravou, a mãe foi orientada a buscar o auxílio de um médico.

“O médico disse que provavelmente são queimaduras químicas e que são comuns. Ao conversar com eles e ver como eles estavam preocupados, eu acabei ficando ainda mais nervosa com a situação”, revela.

Após ser medicada com antibióticos, os médicos orientaram a mãe que levasse a filha para o hospital imediatamente caso ela apresentasse outros sintomas, mas felizmente ela respondeu bem ao tratamento e segue se recuperando.

“Ela ainda está com a região bem sensível, mas está achando engraçado o fato de que pode ter uma cicatriz em forma de lobo. Acredito que essa é uma boa maneira para uma criança de 10 anos lidar com essa situação”, finaliza Alisha.