Jovem paga ladrão para roubar celular de namorado e descobrir se ele era infiel; assim tudo terminou

A história de uma jovem usuária do TikTok repercutiu entre os internautas depois que ela revelou uma decisão drástica para poder confirmar se de fato era alvo de infidelidade por parte de seu namorado.

Com desconfianças do companheiro, segundo informações do portal Crónica, ao invés de questioná-lo diretamente, ela foi além e resolveu contratar um inusitado “serviço”: a jovem pagou um ladrão para roubar o celular do namorado.

E após conseguir o aparelho, @beba.valdezh o revisou e confirmou o que tinha fortes suspeitas: o namorado a estava traindo.

E o que aconteceu depois?

A jovem usuária do TikTok explicou todos os detalhes em sua publicação. Veja a seguir o que ela disse:

“Quando lembro que paguei um assaltante para roubar o celular do meu namorado porque queria ver se ele me traía. Terminei de revisar, comecei a chorar e entreguei para ele [ladrão]. Depois, quando ele vendeu o celular, me ligou para me dar metade do dinheiro porque ele de fato me traía”, escreveu.

E como era de se esperar, os internautas aproveitaram a oportunidade para compartilhar suas impressões do registro. Algumas das mensagens deixadas foram:

“Quando o ladrão tem mais voz do que o namorado”;

“Seria uma retribuição monetária por danos emocionais e acho que não pagou nem um quarto do que devia”;

“Que vibe legal do assaltante”;

“O melhor dinheiro investido.

