Quando você faz o check-in em um hotel, simplesmente quer relaxar rapidamente. No entanto, uma ex-funcionária de uma rede afirmou que existem algumas coisas que você deve observar antes.

Como detalhado pelo site The Sun, Evangeline, que atende por @queenevangeline25 no TikTok, disse que aprendeu muito com sua experiência trabalhando em um hotel.

Ex-trabalhadora de hotel por anos revela coisas que ela jamais faria se fosse uma hóspede; e são vários os alertas

CONTROLE REMOTO

Ela aconselhou a adiar o uso do controle remoto da televisão até limpá-lo primeiro com seu próprio lenço.

“Você nunca sabe quantos dedos pegajosos tocaram o dispositivo, e as camareiras podem ter esquecido de limpá-lo adequadamente”, detalhou.

COPOS DE VIDRO

Embora os copos de papel sejam geralmente uma aposta segura em termos de limpeza, os de vidro são mais questionáveis.

“Eu nunca os usaria sem lavá-los primeiro.”

COBERTOR OU COLCHA

Como informado pelo site The Sun, o último aviso foi evitar o cobertor pesado ou colcha a todo custo.

“Eu nunca me sentaria em cima. Essas coisas não são lavadas com frequência.”

Ela observou que os hotéis de luxo são melhores com com o tema hoje em dia, já que usam lençóis planos que são facilmente lavados.

Ainda de acordo com as informações, alguns usuários questionaram se com a pandemia de covid, não houveram mudanças no processo de limpeza (por conta do contagio).

No entanto, outras pessoas que supostamente já trabalharam no ramo, também concordaram com a história. Confira postagem:

Com informações do site The Sun