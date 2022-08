Ela teve motivos para se recusar a comparecer ao casamento da melhor amiga

Uma madrinha se recusou a comparecer ao casamento de sua melhor amiga depois que a mulher teve uma reação agressiva ao perceber o quanto ela conseguiu emagrecer.

Conforme o relato da madrinha, feito por ela no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, sua luta com a balança era constante e ela se sentiu extremamente motivada quando foi convidada para ser madrinha de casamento de sua melhor amiga.

Apesar de serem amigas próximas, as duas mulheres não se viam há algum tempo já que estavam morando em cidades diferentes, e foi no momento do reencontro que tudo pareceu sair do controle.

“Quando minha amiga me viu eu percebi que ela não parecia muito feliz, tinha alguma coisa errada com ela e notei isso porque ela mal me abraçou. Ela não falou nada na hora então deixei isso de lado”, revela a jovem.

No entanto, a verdade foi revelada quando as duas decidiram parar para almoçar e a noiva não conseguiu segurar sua opinião para si mesma.

Ela decidiu seguir em frente

Enquanto almoçavam juntas, a noiva começou a comentar sobre as escolhas alimentares da amiga, e afirmou que ela realmente estava comprometida com o emagrecimento.

“Eu disse a ela que estava de dieta até perder mais peso, e esse foi o gatilho para ela começar a desabafar sobre como ela se sente a ‘mais gorda das duas’ depois que eu emagreci”, revela a jovem.

“Somos amigas desde o colegial e ela sempre me tratou como se eu fosse um cara. Muito disso se deve ao fato de que tenho 1,70 de altura e ela mal chega aos 1,50. Isso me faz parecer pesada perto dela o que sempre a fez se sentir bem”.

“Apesar disso, eu sempre me senti menos feminina e meio feia, mas agora que emagreci eu mudei bastante em termos de aparência e ela não pode mais fazer seus comentários ‘fofos’”, explica.

A discussão se intensificou quando a noiva soube que uma das motivações da amiga para seguir firme em sua escolha foi o convite para ser madrinha do casamento, o que rapidamente a fez acusar a jovem de tentar ofuscar seu brilho durante o casamento.

“Ela disse que, por causa da minha ‘traição’, ela não me queria mais como madrinha e que eu poderia ser apenas sua convidada. Eu disse que não estava mais interessada em comparecer a seu casamento”.

Os usuários do Reddit não perderam tempo em defender a jovem, e disseram que ela deve agradecer por se livrar de uma “amizade tóxica”.

“Ela não é sua amiga e sempre te teve por perto como uma forma de ‘se sentir melhor’ sobre sua aparência. Você era apenas um acessório para ela”, afirma uma pessoa.

“Você claramente escapou de uma amizade tóxica”, finalizou outra.