Ela só queria tomar um suco de laranja e não acreditou no que encontrou em seu copo

O que para a jovem Andrea seria uma oportunidade para matar a sede diante das fortes ondas de calor da Europa, se tornou algo nojento, depois que ela encontrou algo inesperado em sua bebida.

Em sua publicação no Twitter, a jovem contou que havia feito o pedido de um suco de laranja em um bar, bebida que seria feita com polpa. No entanto, quando começou a tomar percebeu que algo se mexia no líquido.

Depois de confirmar que de fato havia vermes em seu suco, Andrea chamou o garçom, que rapidamente trocou sua bebida e, desta vez, veio sem nenhum problema.

Problema solucionado com o suco?

Isso era o que a jovem pensava, até receber sua conta e perceber que lhe queriam cobrar a bebida que foi descartada pelo bar anteriormente. Por sorte, ao que tudo indica, a situação foi resolvida e a cobrança adicional desconsiderada.

“Também foi engraçado que eles tentaram me cobrar, fui eu quem revisou a conta e disse para tirarem”, escreveu em seu tweet.

E como era de se esperar, a publicação repercutiu entre os internautas e recebeu diversos comentários, dentre eles, um que dizia: “Se me deparo com um suco assim, me desculpe, não costumo ser um cliente que chato, mas já não tomo nada (nem café nem torradas... não confio e, além , não me dá mais vontade), e não me cobram nada. É muito nojento”.

También ha sido gracioso que me lo pretendían cobrar, he sido yo quien ha revisado la cuenta y les ha dicho que me lo quitasen 🤦 pic.twitter.com/cl3iwWrMr9 — Andrea (@AerdnaLov) August 17, 2022

