“É real”, diz mulher que morreu e voltou após 27 minutos

Após passar por uma experiência de quase-morte, a norte-americana Tina Himes fez um relato que deixou todos os seus parentes atônitos.

Tina Hines era uma mulher forte, sem problemas de saúde, mas em 2018, quando andava com o marido pela rua, simplesmente sentiu uma rápida dor no peito e apagou.

“Minha tia Tina, uma das pessoas mais incríveis, perspicazes e saudáveis que conheço, teve uma parada cardíaca inesperada”, escreveu Madie Johnson, sobrinha da mulher.

Os médicos que tratavam dela, em um hospital no Arizona, diagnosticaram o ataque cardíaco e seu quadro era grave. Seu coração parou e ela estava praticamente morta. A equipe usou o desfibrilador sete vezes em uma tentativa desesperada de fazer seu coração voltar a bater. Quando haviam desistido e ela já era dada como morta, o coração Tina voltou a bater e, aos poucos, seus sinais vitais estabilizaram.

Segundo os médicos, ela ficou 27 minutos morta. “De acordo com os médicos, ela morreu e foi trazida de volta à vida”, disse a sobrinha.

MENSAGEM MISTERIOSA

Madie disse que a primeira coisa que sua tia fez quando abriu os olhos foi pedir uma caneta e papel. Ela o fez por mímica, pois estava entubada e não podia falar.

Quando recebeu a caneta, ela escreveu apenas duas palavra em um pedaço de papel. “É real!”

Todos na sala perguntavam “o que é real?”, e ela apontou para o céu com lágrimas nos olhos.

Quando se recuperou, Tina escreveu nas redes sociais: “Nosso Pai Celestial me trouxe de volta à vida e, no dia seguinte, me permitiu compartilhar sobre sua beleza e graça requintadas, depois de sair do coma. Ele queria deixar bem claro o quão real é o céu e que seu amor é fiel e soberano”.

Tina disse ainda em entrevista a jornalistas que viu cores vivas e uma figura como a de Jesus em frente de algumas portas.