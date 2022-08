Corpo na praia chama atenção das autoridades que acabam tendo uma surpresa

O corpo de uma mulher seminua caído na praia chamou a atenção dos banhistas e da polícia de Bang Saen, na Tailândia, que foi investigar, ao que tudo indicava, mais um caso de homicídio.

Quem via de longe jurava que tratava-se de uma mulher deitada de lado, com o vestido erguido e cobrindo sua cabeça e as partes íntimas expostas, em uma clara cena de crime de estupro seguido de assassinato que todos já viram em qualquer filme policial norte-americano.

Mas ao chegar ao local para investigar a morte, os policiais ficaram surpresos e tiveram que se aproximar mais de uma vez para terem certeza de que tinham visto corretamente. Não era o corpo de uma mulher assassinada, mas de uma boneca sexual japonesa cujo nível de realismo poderia enganar qualquer pessoa de longe.

O caso foi registrado pelos principais jornais europeus na última quinta-feira. “Em 18 de agosto de 2022, equipes de resgate foram informadas de que as pessoas na praia ficaram chocadas ao ver uma jovem nua e inconsciente. Os policiais então correram para verificar e de longe viram uma mulher pequena e bonita com o traseiro nu”, disse um porta-voz da polícia do distrito de Bang Saen, segundo o “Daily Star”.

Os investigadores, porém, não descobriram se a boneca foi trazida pelo mar, se tratava de uma cena armada por algum maníaco em busca de publicidade ou mesmo por brincadeira de algum grupo de adolescentes passando férias na região.

Se tudo não passou de uma brincadeira, foi uma das caras, pois a polícia disse que pesquisou na Internet e a boneca custa cerca de 20 mil baths (moeda tailandesa que equivale a cerca de R$ 3 mil). A boneca foi removida do local para não assustar os banhistas, mas a polícia local avisou a todos que se o dono quiser recuperar a boneca sexual, basta retirá-la na delegacia da cidade.