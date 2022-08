Avó se revolta com roupa utilizada pela neta e a crítica por mostrar ‘peito demais’

Em um caso que viralizou nas redes socais, uma avó se revoltou com a roupa utilizada pela neta e a críticou por mostrar os ‘peito demais’.

A neta Emillie decidiu compartilhar a crítica empolgante de sua avó Violet em um vídeo no app TikTok, no qual ela mostrou o lindo vestido branco que ela usou, como detalhado pelo site The Sun.

Infelizmente, Violet não ficou impressionada com o visual glamuroso de Emillie, resmungando: “Olhe para os peitos saindo. O que sua mãe diria sobre isso?”.

Depois de dizer a sua avó para não ser tão “horrível”, Emillie - que atende pelo nome de usuário @emilliegrigg03 - começou a mostrar a Violet uma foto dela e de sua amiga Sophie.

Como informado pelo site The Sun, Violet afirmou que o visual de Sophie era “adorável”, demonstrando grande admiração por seu chapéu e bolsa. No entanto, quando se tratava do traje de Emillie, ela não tinha os mesmos elogios.

Violet teve reações semelhantes a outras fotos, comentando que, do grupo de amigos, Emillie era “a única que mostrava os seios”.

Ainda de acordo com as informações, os seguidores ficaram “enlouquecidos” depois de ver a crítica de Violet, e o vídeo já recebeu mais de 60 mil curtidas. Confira:

Texto com informações do site The Sun