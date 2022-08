Vizinhos barulhentos insistem em manter a música alta mesmo após reclamações

Uma mulher ficou completamente enfurecida com seus vizinhos depois que eles ignoraram seu pedido para abaixar o volume da música e aumentaram ainda mais o som!

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu contar sua história no Reddit onde também pediu pela ajuda dos demais usuários da plataforma.

De forma anônima ela revela que seus vizinhos parecem não se importar com a forma como os demais moradores são afetados pelo barulho e tem o hábito de escutar música alta em casa. Em determinado momento a música deles estava tão alta que deixou a mulher e deu animal de estimação verdadeiramente incomodados com o volume.

Pensando que poderia não ser ouvida por conta do volume, a mulher decidiu passar um bilhete por baixo da porta dos vizinhos, mas foi completamente ignorada por eles.

“Oi, eu não me importo com a música, mas a vibração causada pelo grave está assustando meu animal de estimação e eu preciso trabalhar. Tentei tocar a campainha várias vezes, mas você não me escutou então estou deixando este bilhete”.

Eles fizeram o oposto!

Na esperança de que seu bilhete conscientizasse os vizinhos, ela retornou para casa e, em pouco tempo, percebeu que seu pedido teve o efeito oposto.

“O vizinho do apartamento ao lado está tocando música com um grave muito forte durante longos períodos. Eu e meu animal de estimação estamos incomodados com o barulho e a vibração do grave. Deixei um bilhete por baixo da porta deles depois de tocar a campainha em vão e ao invés de abaixar, eles aumentaram ainda mais o som”, conta a mulher.

Rapidamente ela foi aconselhada a abrir uma queixa de perturbação do silêncio contra os vizinhos, na tentativa de solucionar o problema.

“Você tentou resolver de forma educada e gentil, já que não funcionou, faça uma queixa forma”, comentou uma pessoa.

Leia também: Ele insiste que a saída da garagem da casa ao lado é sua propriedade

“Apresente uma reclamação sobre o barulho. Ser legal é uma coisa boa, mas não adianta em nada se a outra parte não cumprir com seus deveres”, comentou outra.

“Esse é o motivo que me fez detestar morar em apartamentos! Tinha um vizinho que fazia isso durante toda a noite e eu sempre precisava acordar cedo para trabalhar. Em um dia que estava de folga eu coloquei meu som no último volume durante a manhã enquanto ele estava dormindo”, conta outra pessoa.