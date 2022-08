Viral: Mulher se casa com ex da irmã e família boicota casamento

Uma mulher teve seu casamento boicotado pela própria família - e seu (longo) desabafo está viralizando no Reddit. O motivo para a rejeição seria, segundo ela, o fato de que seu marido era um antigo interesse amoroso de sua irmã mais velha.

O depoimento, feito de forma anônima, já tem mais de 10 mil interações na rede social. A publicação foi feita em uma comunidade chamada True Off My Chest (Tirando a Verdade do Meu Peito, em tradução livre), onde internautas podem desabafar sobre histórias que nunca contaram pra ninguém.

No post, a mulher revela que conheceu seu atual marido há 10 anos. “Minha irmã e meu marido fizeram faculdade juntos. Ela teve uma queda por ele desde o primeiro dia. Ela só falava sobre ele. Eles passaram a fazer parte de um grupo muito próximo de colegas e, nesse mesmo ano, ela convidou ele e seus amigos para passar o dia após o Natal com minha família. Foi aí que o conheci”, relata a dona da história.

Contudo, o homem não parecia estar muito a fim da irmã mais velha e logo partiu para a irmã mais nova. “Fizemos sexo naquela mesma noite e me senti horrível”, lamenta.

Apesar disso, a família nunca soube desse envolvimento. A irmã mais velha acabou desistindo e encontrando outra pessoa. “Eventualmente, minha irmã seguiu em frente. Ela conheceu o marido dela e ela se casou no último verão”, explica.

Mas a história vai se complicando quando ela revela que, mesmo tentando, não conseguia apagar a paixão que tinha pelo ex-crush da irmã, não conseguia.

“Em todos esses anos, eu e meu marido nos encontramos esporadicamente e, numa dessas vezes, ele disse que me amava, mas o que nós poderíamos fazer? Tentamos namorar outros e tentei esquecê-lo, mas não conseguia me imaginar com mais ninguém. Isso tornou meus relacionamentos curtos e sem amor”, pontua.

O estopim foi o casamento da irmã mais velha: lá, irmã mais nova e seu atual marido se reencontraram e decidiram ter um relacionamento sério.

“Meu marido me pediu para parar de fugir e começamos a namorar secretamente. Um ano depois, ele me pediu em casamento. Depois, eu tive que contar para minha família. Nunca sofri tanto ódio e isolamento em toda a minha vida”, revela.

Ela ocultou da família o fato de que eles já tinham estado juntos antes, mas mesmo assim não obteve a aprovação deles. “Minha irmã é feliz no casamento e acabou de ter seu bebê. Ainda assim, ela me disse que me odiava e não queria mais nada comigo. Minha família compartilhava do mesmo sentimento. Que eu sou uma pessoa horrível”, desabafa.

O casamento foi realizado somente com amigos do casal e a família do noivo. “Ainda enviei convites para minha família, mas ninguém apareceu. Apenas meus amigos e a família do meu marido. Eu gostaria que eles pudessem me perdoar, por finalmente escolher minha felicidade”, torce.

Confira o depoimento na íntegra (em inglês):

Leia também: Colombiana é repreendida por apresentadora por falar em inglês em programa de TV