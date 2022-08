Vídeo: Mãe viraliza ao pegar cinta para dar surra em filho que fez tatuagem

O vídeo de uma mãe mexicana inconformada com a tatuagem que o filho fez sem seu consentimento viralizou nas redes sociais e no Tik Tok.

A gravação começa no exato momento em que o filho mostra para mãe seu bíceps tatuado. “O quê!”, diz a mulher, indignada, enquanto cobre o rosto. Neste momento, o filho e outro jovem presente começam a rir. “Eu disse a eles que não queria”, diz ela, ao recobrar o controle e dar um tapa no rosto do filho.

Os jovens continuaram a rir, enquanto a mãe entra para dentro de casa e volta com uma cinta dobrada na mãe e fala, ameaçadoramente: “Eu não estava brincando”, garantiu.

Com raiva, a mãe vai atrás do jovem. “Roberto, venha aqui. Eu vou ter um ataque cardíaco se você não me ouvir”, disse. “Eles não me respeitam, eu disse que não”, voltou a repetir.

VÍDEO GEROU DEBATE

O vídeo teve mais de 2 milhões de visualizações e gerou debate entre os internautas sobre a reação da mãe, esbofeteando o filho e pegando a cinta para dar-lhe uma surra.

“As crianças têm o direito de fazer o que quiserem com seu corpo desde que sejam mais velhas. Você tem que respeitar as decisões deles”, disse um usuário.

Nem todos concordaram com o comentário acima, e houve quem defendesse a atitude da mãe. “Não é por serem mais velhos que farão o que quiserem enquanto vivem sob o teto de seus pais. As regras continuam a ser respeitadas”, disse.

Outros simplesmente se divertiram com a situação. “Vou ter um ataque cardíaco se eles não vierem aqui, hahaha, como qualquer mãe mexicana.” (Com publimetro.cl)

