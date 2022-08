VÍDEO: Empreendedor viraliza na web ao mostrar estratégia criativa para vender brigadeiros; veja

Um empreendedor viralizou nas redes sociais ao mostrar a forma criativa que atrai os clientes para comprar produtos que ele diz serem capazes de “consertar” o dia das pessoas: brigadeiros. Caio Guiachetti costuma postar no seu perfil no Instagram, que conta com quase 42 mil seguidores, suas viagens pelo mundo e a técnica usada para chamar a atenção e vender seus doces (assista abaixo).

Em uma das publicações, ele aparece carregando uma caixa de ferramentas. Ele entra em um estabelecimento dizendo que foi chamado para fazer um conserto e, quando abre a maleta, surpreende a todos com os docinhos famosos nas festas de aniversário.

“Eu entro nas lojas, mano. Chego com essa caixa de ferramentas e falo: ‘bom dia, eu sou da manutenção e vim aqui para o conserto’. Aí espero a pessoa falar ‘que conserto?’. E aí eu digo: ‘Vim consertar o seu dia’”, explica ele.

Em seguida ele se apresenta como sendo o Caio, da Oficina de Brigadeiro. “Essa bolinha contém 20 gramas de felicidade. Quantas gramas você precisa no seu dia hoje?”. Uma mulher que aparece nas imagens prontamente responde: “Ah, muitas”.

Caio explica o motivo da caixa de ferramentas o ajudar na estratégia para vender os docinhos: “É simples, na caixa não está escrito vendedor. Aí as pessoas simplesmente me ouvem. Eu não sou um vendedor de brigadeiros, eu conserto o dia delas. Entende a diferença?”, destacou ele no vídeo.

O empreendedor diz que já viajou por mais de 29 países “consertando o dia das pessoas” e atualmente faz a alegria dos clientes pelo Brasil. Nas redes sociais, muitas pessoas elogiaram Caio pela forma criativa para vender seus produtos.

“Assisti esse vídeo em uma publicação de outra pessoa, achei simplesmente MARAVILHOSO!! Como vc estava marcado, rapidamente entrei no seu perfil e comecei a seguir, vendo doces no meu serviço e usei algo parecido com meus clientes: “a sacola da felicidade” e o pessoal adorou!! Parabéns pela ideia e por compartilhar sua criatividade e simpatia conosco!! Gratidão!! Que Deus continue te abençoando sempre!!”, escreveu uma seguidora.

LEIA TAMBÉM: