‘Viagem perigosa’: casal descobre na estrada que tem cobra venenosa dentro do carro

Uma viagem de lazer de um casal de idosos pelo interior de Queensland, na Austrália, por muito pouco não acabou se transformou em uma história de terror.

Isso porque durante o trajeto, eles notaram algo se movendo no chão do carro, entre os bancos, e descobriram que estavam transportando um passageiro não convidado: uma cobra-preta-de-barriga-vermelha, uma espécie muito venenosa nativa da Austrália.

A cobra que estava no carro tinha pouco mais de 1 metro, mas a espécie pode atingir 2 metros de comprimento e seu veneno é altamente tóxico. Sua mordida causa sangramentos internos, vômitos, diarreia, dores e fraqueza muscular. Outra característica do veneno desta cobra é que ele tira totalmente o olfato da vítima. Se não for socorrido rapidamente, pode levar à morte.

O motorista do carro rapidamente encostou no acostamento da estrada e pediu por telefone ajuda de um grupo especializado no tratamento de cobras e serpentes, Sunshine Coast Snake Catchers, criado para atender exatamente problemas como esse.

“Fomos chamados para uma emergência no lado da Bruce Highway, onde um casal estava dirigindo e teve uma cobra-preta-de-barriga-vermelha de 1 metro de comprimento deslizando entre seus pés. Foi sorte eles não baterem o carro!”, dise o grupo em vídeo postado no Facebook.

A obra preta de barriga vermelha foi encontrada embaixo do banco do passageiro, colada à porta, quase imperceptível. O especialista a retirou de dentro do carro sem problemas e a soltou na mata ao lado da estrada.

