Ônibus ‘perde’ a traseira dentro de terminal de Londrina e vídeo viraliza nas redes sociais; assista

Imagens que mostram um acidente envolvendo um ônibus dentro do Terminal Central, em Londrina, no Paraná, viralizaram nas redes sociais. O vídeo mostra quando o veículo foi retirado do local e “perdeu” a traseira (veja abaixo). Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido.

Coitada da motorista, além de pagar pelo estrago ainda corre o risco de ser demitida. Posted by Tiago Moreira on Thursday, August 18, 2022

O caso aconteceu na tarde da última terça-feira (16). De acordo com a empresa Transportes Coletivos Grande Londrina (TCGL), duas ambulâncias estavam ocupando uma das pistas do terminal enquanto prestavam um atendimento, quando a motorista que conduzia o ônibus tentou passar por elas, mas o espaço estava reduzido.

Assim, enquanto tentava fazer uma manobra, a condutora perdeu o controle e acabou atingindo uma das marquises do terminal, deixando a estrutura do veículo pendurada. O ônibus em questão fazia a Linha 110 - Mister Thomas.

Apesar do susto, não houve feridos no acidente. Passageiros que estavam no local disseram que tiveram que descer logo após o impacto e registraram o ônibus sem a parte traseira. As imagens foram postadas nas redes sociais e viralizaram.

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) de Londrina informou que notificou a TCGL para realizar os devidos reparos no Terminal Central. A empresa, por sua vez, disse que está fazendo o orçamento e que vai executar os reparos o mais rápido possível.

Motociclista cai sentado após acidente

Um motociclista caiu sentado na caçamba de uma picape após uma colisão em Brasnorte, em Mato Grosso. A cena inusitada foi flagrada por câmeras de segurança de um posto de gasolina e viralizou (veja abaixo).

O acidente aconteceu no último sábado (13). Nas imagens é possível ver o momento exato da batida e como o motociclista foi parar em cima da picape.

A moto fica caída no chão, e o carro para na esquina. Em seguida, funcionários do posto se aproximam para ver o que tinha acontecido.

O delegado Eric Fantin informou que ninguém se feriu e que a ocorrência não foi registrada na delegacia.

