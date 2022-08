Jovem tem enorme surpresa ao encontrar pai ‘homofóbico’ em app de encontros para gays

O que para Jacob, um jovem australiano, foi uma tristeza no passado, depois que ele foi considerado como “desonrado” pelo pai homofóbico após contar que é homossexual, recentemente, se tornou em uma verdadeira surpresa uma vez que ao abrir sua conta no app de encontros para gays, ele se deparou com algo bem específico em um dos perfis: o pai estava lá.

Segundo descreve o portal Meganoticias, o jovem contou todos os detalhes em uma entrevista para um programa de rádio, dizendo que estava analisando os perfis, quando notou “algo familiar” em um dos torsos.

Além disso, ele também encontrou algumas semelhanças no cenário da foto, dizendo que seus pais “têm um daqueles banheiros que fica do outro lado do closet”. “Pensei, isso parece com a casa dos meus pais”, afirmou.

Embora as semelhanças iniciais, Jacob explicou que seus pais nunca apresentaram nenhum problema em seu casamento, o que o fez também desconfiar que poderia se tratar de um perfil falso. Então, para tirar de uma vez por todas a dúvida, ele resolveu conversar com o usuário do app.

“Eu não estava flertando com ele, apenas iniciei uma conversa normal, disse a ele que gostei da foto dele e perguntei de onde ele era. Então pedi uma foto do rosto dele e quando ele enviou, era meu pai”, contou, chocado.

Após a descoberta, ele entrou em um dilema sobre contar ou não para sua mãe. “Tenho a mente muito aberta, não me importo se ele é gay, só quero que ele não minta para minha mãe”, afirmou.

Jacob lembrou que quando revelou sua orientação sexual para o pai o homem o “odiou” e o “afastou de sua vida”, embora hoje eles tenham se reconciliado.

E mesmo ainda sem saber o que fazer, o conselho dos ouvintes do programa foi para que ele converse com os pais: “Seu pai ficará mais feliz se puder ser fiel à sua verdadeira identidade, e sua mãe merece uma chance de ser feliz também”, disse um participante do programa.

