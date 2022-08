Jovem revela tatuagem durante consulta com o dentista e é criticada pela mãe

Uma jovem deixou sua mãe completamente chocada ao revelar que fez uma tatuagem escondida e conseguiu mantê-la em segredo durante um ano. A revelação foi registrada e compartilhada por ela em seu perfil no TikTok.

Conforme a publicação do The Mirror, a jovem escondeu a tatuagem de sua mãe desde o momento em que fez a arte na parte interior de seu lábio. Como sua mãe é dentista, ela acreditou que uma consulta seria o momento ideal para revelar a verdade a ela.

No vídeo, compartilhado pela jovem, é possível ver que a mãe não tinha a menor ideia de que a filha possuía uma tatuagem na boca. Ao notar a frase, a mãe desesperada tenta decifrar a escrita com os olhos desapontados e completamente cheios de lágrimas.

Até o momento, o vídeo compartilhado por Maddie já conquistou mais de 5 milhões de visualizações e recebeu diversos comentários de usuários que se divertiram com as imagens compartilhadas.

Ela evitou consultas com sua dentista

Na legenda da gravação, Maddie revela que a tatuagem no lábio foi o motivo pelo qual evitou qualquer tipo de consulta com sua dentista no último ano: “A razão pela qual evitei o trabalho da minha mãe no último ano”.

Sua mãe começa a examiná-la normalmente até que a filha conta que recentemente acabou dando uma grande mordida em seu lábio. Ao verificar, a mãe percebe que há algo de errado e rapidamente fica boquiaberta com o que vê.

“Ela tem uma tatuagem! Deixe-me ver o que você aprontou aqui sua b***a”, reage a mulher, visivelmente magoada.

“O que está escrito? É um palavrão? Fala pra mim Maddie!”, diante da reação da mãe, a jovem apenas consegue rir e concordar quando a mãe questiona se a tatuagem dela significa “Papai”.

Rapidamente, os seguidores da jovem decidiram compartilhar suas impressões sobre a reação da mãe dela. “Ela está completamente decepcionada”, comentou uma pessoa.

