Gato pula no peito e acorda dona no momento em que ela sofria ataque cardíaco

Evidências históricas demonstram que a relação entre gatos e homens remonta há milhares de anos. No Egito eram venerados por afastarem os maus espíritos, mas para a maioria das pessoas são companheiros carinhosos e silenciosos.

Sam Felstead, de 42 anos, moradora da Inglaterra, também é uma dessas mulheres apaixonadas por gatos, mas nem em seus sonhos mais loucos poderia pensar que sua vida estaria um dia nas mãos (ou patas) de um deles.

Em uma madrugada, seu gato Billy subiu no peito da dona e a acordou por volta das 4h30, miando alto em seu ouvido. Imediatamente ela percebeu que não conseguia se mexer e tinha uma dor aguda do lado direito do corpo.

Os gatos são um dos animais domésticos que mais convivem com os humanos, a evidência da amizade entre as duas espécies remonta a milhares de anos e parece que nunca vai acabar, pois cada vez mais pessoas optam por adotar um felino para casa e companhia, mas poucos contam com isso para salvar suas vidas.

“Ele não faz isso normalmente, ele dorme o dia todo e a noite toda, essa é a vida dele”, disse a mulher.

Desperta, ela conseguiu pedir ajuda e foi rapidamente levada para o hospital, onde foi diagnosticado um ataque cardíaco.

Os médicos disseram a Sam que ela foi salva por ter chegado a tempo no hospital. “Acho que ele salvou minha vida, e todo mundo ao meu redor também acha”.

Sam continuou a falar sobre seu super-herói de quatro patas: “Ele gosta de ficar sozinho. Nunca me acordou na noite anterior, nunca te incomoda. Ele não te acorda para comer. Quem sabe se eu tivesse acordado sem ele, poderia ter sido pior para mim”, disse.