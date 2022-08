Flagrada de ressaca pelo Google Maps, ela foi comparada ao cantor Ozzy Osbourne

Uma mulher se surpreendeu ao descobrir que o Google Maps foi capaz de registrar um momento muito peculiar de sua vida. Ao fazer uma busca aleatória pelo site, ela reparou que a plataforma conta com uma imagem sua pegando um lanche após uma grande ressaca.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a jovem decidiu contar sua história por meio de um vídeo publicado em seu perfil no TikTok. No entanto, ela não esperava que a imagem fosse rapidamente comparada com a do cantor Ozzy Osbourne.

Segundo seu relato, o registro “indiscreto” do Google foi realizado enquanto ela pegava uma entrega de delivery após parar por momentos difíceis em uma grande ressaca.

Ilustrando sua história, ela não perdeu tempo e compartilhou diversas imagens hilárias capturadas por ela ao utilizar o serviço do Google para realizar uma busca.

Nas imagens, a jovem pode ser vista utilizando um agasalho de moletom lilás, chinelos e meias enquanto segura uma sacola de delivery.

Ela viralizou no TikTok

Apenas pouco tempo depois de compartilhar as imagens, a jovem recebeu uma série de comentários sobre sua aparência nos registros capturados pelo Google.

No entanto, os seguidores decidiram não perdoar a pose da jovem nas imagens e não pouparam críticas a ela, fazendo uma série de comparações e comentários.

“Por que você estava demorando tanto se já tinha recebido sua encomenda?”, questionou uma pessoa ao que outra complementou: “Parece que você está parada lá enquanto fala sozinha, totalmente perdida”.

Alguns seguidores foram ainda mais longe e compararam sua aparência com o cantor Ozzy Osbourne: “Essa foto está me lembrando o Ozzy Osbourne andando pela casa de chinelos enquanto procura pelo gato”.

“Por um segundo eu pensei que você fosse o Ozzy, por um longo segundo”, comentou outra pessoa.

“É isso o que acontece quando você sai de chinelos esperando que nem mesmo seus vizinhos o vejam. Surpresa, apareceu o Google”, comentou outro seguidor.