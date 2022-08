Estrela do Tik Tok morre após acidente em Alagoas e namorada lamenta na web: ‘terrível notícia’

A tiktoker Mirela Gama, de 24 anos, morreu vítima de um acidente de moto, em Maceió, Alagoas. A namorada dela, Viviane, que compartilhava um perfil com a jovem nas redes sociais e a acompanhava no momento da colisão, viralizou ao relatar como soube da morte da amada momentos antes de receber alta do hospital (veja no vídeo abaixo): “Acordei numa maca e descobri essa terrível notícia”, lamentou ela.

Viviane fala sobre acidente de Myrella Amanda pic.twitter.com/PMNj9l1V9d — Só Mídias (@MidiasSo) August 18, 2022

A morte de Mirela ocorreu na última segunda-feira (15). Ela e Viviane foram socorridas após o acidente, mas a jovem não resistiu. Já a namorada recebeu atendimento médico e disse que a todo momento queria saber sobre a amada, mas ninguém a informava sobre o que tinha acontecido. Porém, quando teve acesso a um celular, pouco antes de ter alta, soube da “terrível notícia”. “Estou muito abalada com isso que aconteceu”, disse ela em postagem nas redes sociais.

Viviane não deu muitos detalhes sobre o acidente, mas falou sobre a perda da parceira. “Gente, estou muito mal. Não sou de vir aqui chorar, mas como vocês sabem, a Mi faleceu e estou sem chão, sem o que fazer. Estou triste e muito abalada. Não lembro muito bem do acidente, só sei que acordei numa maca e hoje de manhã descobri essa terrível notícia”, disse ela.

Juntas, as namoradas somam mais de 457 mil seguidores no Tiktok e mais de 60 mil no Instagram. Elas costumavam compartilhar conteúdos voltados ao dia a dia do romance e as famosas “trends”.

Viviane também agradeceu as mensagens de apoio dos seguidores. “Estou recebendo muitas mensagens de apoio, mas no momento não estou com psicológico, estou muito abalada e sem acreditar nisso. Eu não acredito que ela se foi. Não queria que isso acontecesse”, lamentou ela.

O enterro de Mirela foi realizado na quarta-feira (17), no Cemitério do Previda, em Maceió. Horas depois, Viviane publicou um vídeo nas redes sociais lamentando ter visto a parceira no caixão.

“Gente, não está sendo nada fácil pra mim. É horrível esse tipo de coisa. Acabei de ver ela no caixão. Queria que ela estivesse aqui viva”, disse a jovem.

