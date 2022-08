‘Estou cansada das pessoas errarem meu nome’, afirma mulher durante um desabafo

Uma jovem afirma estar exausta de ver seu nome sendo constantemente alterado pelas pessoas. Como forma de desabafar sobre sua situação, Emeline Rose decidiu publicar um vídeo em seu perfil do TikTok ensinando as pessoas sobre como pronunciar corretamente seu nome.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o vídeo compartilhado pela jovem viralizou rapidamente e chamou atenção de outras pessoas que também passam por uma situação parecida com a dela.

Tentando ensinar as pessoas a pronunciar corretamente seu nome, Emeline conta que algumas pronuncias chegam perto da real, mas outras acabam passando bem longe e até mesmo modificando seu nome.

Segundo ela, o “erro de pronúncia mais comum” cometido pelas pessoas é “Emmalin”, o que não está muito distante da pronúncia correta, mas também não é a forma certa de dizer seu nome.

Algumas pessoas insistem em mudar o nome dela

Conforme o relato de Emeline Rose, além de errarem a pronúncia, muitas pessoas acabam alterando seu nome tanto na fala, quanto na escrita. Um destes casos é quando as pessoas a chamam de “Emily”, o que ela considera “perto” da pronuncia original já que falta apenas um som de consoante no final.

No entanto, pronúncias como “Emma-lean” são consideradas “irritantes” e “completamente erradas” por ela que faz questão de reafirmar: “Meu nome definitivamente não é Evelyn! Desculpe, mas eu não consigo ver uma letra ‘v’ no meu nome”!

Após apontar os diversos erros, ela decidiu revelar a pronúncia correta: “Meu nome se pronuncia Emma Line”.

Rapidamente diversas pessoas interagiram com o vídeo da jovem e, em grande parte, afirmaram entender seu desespero e frustração com as pronúncias, uma vez que já se viram na mesma situação que ela.

“Meu nome é Katyn. A pronúncia correta é Kay-tin, mas já fui chamada de Kaitlin ou Katie ao longo de toda a minha vida! Acabei encurtando para ‘Kate’ quando fiquei mais velha, estava cansada dos erros”, conta uma pessoa.

“É assim que eu me sinto! Meu nome é Kylee, mas sou chamada de Kaylee quando não tem nenhum ‘A’ escrito”! Desabafou outra.

“Não se preocupe, eu entendo sua dor. Meu nome é Cassidee, como Cassidy, mas algumas pessoas insistem em me chamar de Candace”, finalizou uma terceira.