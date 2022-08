Ele se deu mal após esconder da esposa que largou o emprego

Uma mulher ficou extremamente irritada ao descobrir algumas mentiras contadas por seu marido. Ela descobriu que ao invés de ser demitido ele decidiu largar o emprego e nem sequer se preocupou em procurar outra oportunidade de trabalho.

Cansada da situação, ela contou sua história no Reddit e teve seu relato compartilhado pelo The Mirror.

De forma anônima, a mulher conta que apesar de estarem casados há 1 ano, a situação entre eles está cada vez mais complicada. Como ela tem um salário maior, os dois combinaram que ela seria responsável por pagar o aluguel e as contas de casa, sendo que ele contribuiria com as demais despesas e auxiliaria com as tarefas domésticas.

No entanto, as coisas foram piorando gradativamente pois ele começou a se recusar a fazer o trabalho doméstico além de afirmar ter sido demitido de seu emprego.

“Embora eu tenha um bom salários, não ganho o bastante para pagar aluguel, contas, compras, seguro, guardar dinheiro para emergências e financiar o estilo de vida que ele adotou”, desabafa a mulher.

Ela descobriu uma série de mentiras!

Tentando ajudar seu companheiro, ela começou a financiar saídas e viagens que o companheiro afirmava estar fazendo com a finalidade de encontrar um novo emprego. Mas a realidade era bem diferente.

Segundo relato da mulher, uma semana atrás ela entrou em contato com o marido para questioná-lo sobre a busca por um novo emprego, e se surpreendeu ao ouvir que ele “não achava válido buscar um novo emprego” pois estava “confortável com sua situação atual”.

Durante uma grande discussão ele confessou que não foi demitido, mas sim que largou o emprego e não tentou sequer encontrar uma nova oportunidade. Completamente irritada, ela afirmou que ele só poderia voltar para casa após conseguir um novo trabalho.

Leia também: O motivo pelo qual ele expulsou sua namorada de casa é inesperado

“Até lá afirmei que ele poderia morar com seus pais. Desde então nós nos vemos em outros lugares, mas ele não entra mais em casa e eu não pago mais nada para ele pois a atitude que ele está tendo comigo me fez questionar o nosso relacionamento”, conta.

Para os usuários da plataforma, ela precisa perceber que ele está se aproveitando dela. “Ele está te usando! Ele não te deu nenhuma escolha, apenas tomou as decisões por ele mesmo e forçou você a concordar com elas. Termine esse relacionamento”.

“É visível que ele não tem intenção de se tornar um parceiro para você”, comentou outra pessoa.