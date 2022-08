Ela ficou enfurecida ao descobrir que o marido comprou um novo videogame

Uma mulher decidiu repreender seu marido depois de descobrir que, apesar das diversas dívidas, ele decidiu comprar um videogame e um novo monitor para jogar seus jogos.

Segundo seu desabafo publicado no Reddit, a mulher reconhece que pode ter exagerado em sua reação pois ela acabou ofendendo o marido e o “fazendo se sentir um nada”, mas em sua defesa ela revela que os hábitos de consumo do marido são descontrolados.

“Ele deve cerca de 4 mil para o banco em 3 cartões de crédito diferentes, também me deve 1 mil entre outras coisas mais. Além disso ele sempre me pede valores aleatórios para pagar suas contas ao longo do mês”, revela a mulher.

Ela conta também que parte de suas economias para compra de um carro foram utilizadas para ajudar o companheiro que ainda tem um empréstimo de 10 mil feito em seu nome junto ao banco. “Acredito que ele ainda deva aproximadamente 8 mil para o banco”.

Ela ficou inconformada com a atitude do marido

Segundo seu relato, os dois estavam passando por alguns momentos complicados no relacionamento em que perderam as “coisas em comum” que os conectaram.

“Ele decidiu comprar um PS5 e um novo monitor, parcelados. Eu não fiquei feliz com isso pois sei das dívidas dele. No entanto ele parou de beber e acabamos voltando a fazer algo que sempre fizemos juntos e aproveitamos”.

“Nos reconectamos enquanto jogamos juntos e isso me fez querer comprar um videogame também, mas cancelei porque sei que isso não é algo responsável a se fazer próximo do aniversário do meu filho”, conta a mulher.

Ela então decidiu questionar o marido sobre como ele pretende pagar por suas novas aquisições e sobre o valor gasto com o monitor. “Ele disse que tinha gasto 200, mas quando chegou eu vi que custou 450. É mais um grande valor adicionado às dividas dele”.

Cansada da situação, ela afirma que o marido “precisa aprender a lidar com dinheiro e controlar seus gastos”, mas que ao mesmo tempo teme se passar por uma esposa “controladora”.

Para os usuários do Reddit, ela está correta em sua decisão: “Pare de dar dinheiro aleatoriamente para ele. Ele já mostrou que não consegue lidar com dinheiro e precisa mudar antes de poder ter o próprio dinheiro”.

“Eu mostraria para ele que não vou estar ao lado dele para salvá-lo durante toda a vida. Parece que ele te coloca na posição de mãe dele e não é uma parceria quando você precisa agir dessa forma”, comentou outra pessoa.