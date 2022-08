Ela expulsou o marido da sala de parto após se cansar do comportamento dele

Uma mulher ficou inconformada com a atitude de seu marido enquanto ela estava em trabalho de parto. Segundo seu relato, durante grande parte do tempo o homem estava “ocupado” em ligações barulhentas com seus amigos que faziam uma “viagem só de homens”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, antes de tomar a difícil decisão de colocar o marido para fora da sala de parto a mulher tentou pedir a ele que desligasse a ligação, mas teve suas solicitações ignoradas e ainda foi chamada de “chata” pelo companheiro que tentava saber de detalhes da viagem.

Irritada, ela compartilhou sua história no Reddit e explicou que agora está questionando sua decisão já que o marido está “furioso” por ter perdido o nascimento de seu filho.

Após pedir para o marido conversar com os amigos em outro local para poder “ficar com dor em paz”, ela conta que o marido disse que estava bem em desligar a ligação e que ligaria mais tarde para os amigos, no entanto, bastaram 20 minutos para sua sogra ligar.

“Ele me colocou em uma chamada de vídeo com sua mãe e ela começou a fazer comentários desnecessários dizendo que estava tão bonita no dia do nascimento do meu marido que o médico até mesmo estava flertando com ela”.

Ela o colocou para fora!

Ela precisou tomar uma atitude pois estava cansada das ligações e se sentindo incomodada com a situação. “Eu estava segurando tudo dentro de mim pois não queria dizer algo que pudesse desrespeitar minha sogra, mas ao mesmo tempo ela fazia comentários desnecessários”.

A situação se complicou ao ponto de uma enfermeira questioná-la sobre como ela estava emocionalmente, ao que ela apenas respondeu que “queria ficar sozinha”. Com isso, seu companheiro foi retirado da sala de parto e perdeu o nascimento de sua primeira filha.

“Ele agora se recusa a ver a filha e minha sogra está falando que eu sou uma péssima esposa”, afirma a mulher antes de questionar os demais usuários do Reddit sobre ter tomado a decisão correta.

“Eu amo e adoro meu parceiro, estou grávida e se ele fizesse ao menos uma das coisas que você falou durante meu trabalho de parto eu faria minhas amigas fazerem minha mala e não voltaria para casa com ele”, comentou uma pessoa.

“Você não o expulsou, foi a enfermeira que fez isso por estar preocupada com a sua saúde e a saúde do seu bebê! Ele escolheu deixar o hospital e escolheu agir feito uma criança na sala de parto”, comentou outra.

“Sim, ver sua esposa sofrer com as dores do parto é algo complicado, mas agir como uma criança não é a forma correta de lidar com isso. Se foi algo ruim para ele será que ele não consegue ao menos imaginar como foi para você? Ele se arrepende disso e está tentando te culpar pelo comportamento dele”, finalizou uma terceira.