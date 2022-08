Ela está sendo forçada a presentear um casal que não a convidou para o casamento

Uma mulher está completamente revoltada diante da postura de sua família. Segundo ela, os familiares estão exigindo que ela compre um presente para o casamento de seu primo mesmo sem ter sido convidada para a celebração.

Conforme a publicação feita por ela no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, ela foi deixada de fora da lista de convidados do casamento por não ser considerada uma “amiga próxima” da noiva de seu primo, Maddy.

Apesar disso ela conta que não tem um relacionamento ruim com a noiva, mas se sentiu forçada a ter “laços mais estreitos” com ela por grande parte de sua família, incluindo mudar a data de sua festa de formatura por causa da jovem.

“Meu primo Ted e eu temos idades próximas e sempre fomos próximos um do outro. Quando ele conheceu Maddy e começou a trazê-la para as comemorações de família nós acabamos não nos aproximando como era esperado. Conversamos amigavelmente e não nos evitamos, mas ela não é alguém com quem eu queria sair direto ou com quem eu queria ter uma super amizade”, conta a jovem.

“Minha tia realmente tentou forçar uma amizade entre nós duas, mas não sei o motivo pelo qual simplesmente não rola. Eu me senti uma criança sendo forçada a brincar com outra”.

Ela foi deixada de fora do casamento!

Segundo a jovem, o fato de não ter uma amizade com a noiva pode ter sido o fator determinante para sua exclusão da lista de convidados do casamento, o que ela acredita ser extremamente injusto já que ela mesma precisou abrir mão de comemorações próprias em virtude da impossibilidade da noiva de seu primo comparecer na data escolhida por ela.

“Eles se casam em breve e soube da data porque outra pessoa da família me contou e logo disse que eu deveria me apressar e comprar um presente para eles”, conta a mulher.

“Quando questionei meu pai, ele disse que recebeu o convite há algum tempo e eu disse que estava decepcionada por não ter sido convidada já que tive que remarcar minha festa de formatura apenas para que Maddy pudesse ir. Ele disse que eu estava sendo mesquinha e que deveria agir como adulta e comprar um presente para eles”, revela.

“Eu não pretendo comprar um presente e não pretendo convidá-los para nenhum evento meu no futuro. Não entendo porque fui deixada de fora se todos os outros familiares foram convidados. Também não vejo motivos para gastar meu dinheiro em um presente para um casamento em que não fui convidada”.

Para os usuários do Reddit, ela está completamente certa em sua decisão: “Sem convite, sem presente. Você pode até enviar um cartão de parabéns, mas definitivamente não precisa se preocupar em comprar um presente”.

“Eu nunca ouvi falar que presentes são obrigatórios para pessoas que não foram convidadas para um casamento”, comentou outra pessoa.