Currículo feito em garrafa de refrigerante viraliza nas redes sociais

Para entrar no mercado de trabalho e conseguir uma vaga de emprego, é preciso se destacar entre os concorrentes, e foi com muita criatividade que uma menina chamou a atenção de uma loja de roupas que estava precisando de uma vendedora.

Em vídeo publicado no TikTok, a marca que possui vendas online e também uma loja física no Paraná, mostrou toda a criatividade de Sarah, para que ela conseguisse a vaga de vendedora que a loja oferecia.

Saindo do comum, a candidata utilizou uma garrafa de refrigerante como currículo, alterando todo o layout. A primeira frase de impacto dizia: “Milhares de currículos acabam no lixo. Esse vai matar sua sede”. Virando um pouco a embalagem, é possível verificar todas as informações da jovem de 17 anos, que se chama Sarah e está no último ano do ensino médio. Ela ainda descreve o conteúdo do produto, que no caso, são suas habilidades: Criatividade: 100%; Preguiça: 0%; Humildade: 100%; Proatividade: 100%. Sarah também informa seu telefone e Instagram para contato.

Atualmente o vídeo postado na rede social da marca conta com mais de 1,6 milhões de visualizações e quase 230 mil curtidas. Nos comentários, muitas pessoas questionaram se a empresa a contratou. Outros falavam que iriam copiar a ideia. Uma usuária disse: “Eu indo fazer o mesmo esperando falarem que sou criativa sendo que estou copiando a ideia que tive no TikTok”.

Contudo, alguns comentários diziam que realmente era algo criativo, porém a ideia já era antiga, com muitos outros vídeos desses viralizando tanto no Brasil como fora dele.

