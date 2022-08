Criança é banida de fotos de família por ter um ‘hábito incômodo’

Uma mãe ficou extremamente magoada ao saber a opinião de seus familiares sobre um “hábito inofensivo” de seu filho. Segundo ela, o menino foi banido de todas as fotos em família por insistir em fazer caretas ao ser fotografado.

Conforme a publicação do The Mirror, a mulher contou sua história em uma postagem no fórum Mumsnet.

Ela explica que seu filho de 10 anos sempre teve o hábito de fazer caretas em fotos. Apesar de diversos pedidos feitos por ela, familiares e professores, o menino insiste em fazer caretas, o que pode ser considerado um “hábito inofensivo” e, por tal motivo, foi “deixado de lado”.

“Recentemente fiz uma viagem com minha irmã e nossos filhos. Minha irmã queria uma foto em grupo de todas as crianças e ela ordenou que meu filho não fizesse uma careta. Fiquei chocada porque todos estavam rindo com ele e, do nada, ela ficou brava”.

“Eu disse a ela que ela estava sendo dura demais com ele, e ela disse que estava tentando tirar uma foto legal deles para nossa mãe e que meu filho estava estragando todas as fotos”, conta a mulher.

As caretas causaram uma grande confusão!

A mãe tentou pedir ao filho para que “apenas dessa vez” ele não fizesse uma careta para a foto, mas ele continuou agindo da mesma forma, o que fez sua tia explodir de raiva.

“Ela gritou para ele sair da foto, depois tirou uma foto das outras crianças e disse bem alto que finalmente teria uma foto ‘decente’ na parede da casa da nossa mãe”.

“Eu disse a ela que nossa mãe iria querer uma foto de todos os netos juntos e ela disse que na verdade foi uma ordem da minha mãe tirar meu filho da foto caso ele estivesse fazendo caretas”, conta a mulher.

“Fiquei extremamente magoada não só pela forma como ela tratou meu filho, mas também pelo que minha mãe falou”, finaliza a mulher.

Para os usuários do fórum, a situação tem dois lados bem diferentes e que precisam de atenção. “Ele tem 10 anos e isso é idade o suficiente para entender quando alguém pede para não fazer alguma coisa”, comentou uma pessoa.

“Eu concordo que ele tem idade para entender um ‘não’, mas não concordo com a atitude de sua irmã e a fala da sua mãe. Uma careta não torna uma foto indecente”, comentou outra.