Colombiana é repreendida por apresentadora por falar em inglês em programa de TV

Um caso de discussão entre apresentadora e convidada em um programa de TV dos Estados Unidos está viralizando na internet brasileira. Uma jovem, de origem colombiana, é repreendida por falar em inglês em um programa que é apresentado em espanhol.

“Escute. Se você não falar espanhol, vá indo embora. Você me entende? Não estou brincando com você. Você não vai me desafiar. Você é colombiana! Não é americana”, repreende a apresentadora.

A jovem, que se apresenta como Moon Luna, tenta se explicar. “Eu não me sinto confortável em falar assim”, diz. Contudo, ela é interrompida pela Dra. Polo, que segue pedindo que ela fale apenas em espanhol.

Assista:

O programa em questão é o “Caso Cerrado”, um programa de auditório em que são levados assuntos familiares para que Ana María Polo, também conhecida como Dra. Polo, solucione - algo bem parecido com “Casos de Família”, do SBT. A edição com “Moon” Luna foi transmitida em fevereiro de 2021, quando ela tinha 14 anos de idade.

“Caso Cerrado” é transmitido pela Telemundo, emissora de TV aberta nos EUA em que toda a programação é feita na língua espanhola. O vídeo já foi replicado diversas vezes nas redes sociais - só no TikTok, foram mais de 30 milhões de visualizações. O usuário @solitaross chegou a compartilhar vários cortes do programa:

Ao longo do programa, as duas vão se entendendo e, ao final, a Dra. Polo pede desculpas pela intransigência, ao descobrir que Moon Luna escolhia esconder suas habilidades no espanhol por conta do bullying que sofria na escola em que estudava, por conta da origem latina.

“Você tem que ser orgulhosa de suas raízes e não pode perder seu espanhol”, pede à jovem.

Veja:

Leia também: As melhores polêmicas de Ana María Polo, apresentadora de “Caso Cerrado” (em espanhol)