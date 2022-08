‘Casamento relâmpago’ termina três minutos depois da cerimônia

Um dos casamentos mais rápidos do mundo foi realizado no Kuwait, na Ásia. Com apenas três minutos de casada a noiva decidiu tomar a decisão de se divorciar depois que um comportamento do noivo ascendeu um alerta em sua relação.

Conforme a publicação realizada pelo Publimetro, o casal estava comemorando seu grande dia junto a amigos e familiares e a felicidade dos noivos era notável por todos. No entanto, todos foram surpreendidos quando a noiva anunciou a separação apenas 3 minutos após o término da cerimônia.

Segundo relatos, a mulher decidiu terminar seu relacionamento de forma imediata após um comentário grosseiro feito pelo noivo. Ela caminhava pelo local da celebração quando tropeçou e acabou caindo no chão em meio aos convidados.

No momento, o noivo não conseguiu ajudá-la, mas também não poupou comentários agressivos em relação ao ocorrido, chegando a chamar a noiva de “estúpida”, fato que não passou desapercebido para outras pessoas presentes no local.

Ela tomou uma difícil decisão!

Diante da reação de seu companheiro, a noiva mostrou que não iria se submeter a um relacionamento onde o respeito não estava envolvido até mesmo diante de uma “simples queda”, e tomou a difícil decisão de cancelar imediatamente a união.

Segundo convidados do casamento, a mulher teria se levantado de sua cadeira e caminhado até o juiz, que estava prestes a assinar a declaração de casamento, e pediu a ele que cancelasse a união imediatamente.

Na ocasião, as ações da noiva foram justificadas com a frase utilizada pelo noivo e o juiz acatou o pedido da mulher, colocando um ponto final no casamento apenas 3 minutos após a celebração.

Ganhando as redes sociais, a história da noiva recebeu diversos comentários de pessoas que simpatizaram com sua situação e a elogiaram pela força e determinação, afirmando que a “atitude agressiva do noivo” era só um dos diversos sinais de alerta.

“Um casamento sem respeito é fadado ao fracasso”, comentou uma pessoa, ao que outra complementou: “Você fez a coisa certa, o amor da sua vida não tem permissão de pisar em você”.