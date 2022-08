Casamento de influenciador com 9 mulheres: Igreja responde e diz que só alugou espaço

Representantes da Igreja Evangélica Luterana Escandinava desmentiram a notícia de que Arturo Daniel de Lima Medeiros, o “Arthur O Urso”, casado com nove mulheres, tenha realizado a cerimônia no local com a benção de um padre.

Segundo a igreja, Arthur alugou o espaço para realizar um ensaio fotográfico e levou pastor para simular o casamento.

A igreja disse ainda que não costuma realizar o casamento de brasileiros ou de grupos compostos por mais de duas pessoas. O local é ainda alugado para gravação de clipes, eventos festivos e sessões de foto por R$ 2,4 mil a hora. Em 2017, o cantor Wesley Safadão gravou no espaço da igreja seu clipe “Sonhei que estava me casando”.

De acordo com o jornal Extra, Urso disse que a igreja está negando ter realizado o casamento para se defender de possíveis críticas, já que seu relacionamento [e considerado “atípico”.

Na versão dada pelo influenciador, a cerimônia foi realizada com a benção de um pastor em uma celebração tradicional, mas disse que não daria o nome do sacerdote para que não ficasse exposto a ataques. Arthur disse que o casamento foi realizado em novembro do ano passado e que, por tratar-se de uma união simbólica, não houve convidados.

LEIA TAMBÉM: Estrela do Tik Tok morre após acidente em Alagoas e namorada lamenta na web: ‘terrível notícia’

MAIS ESPOSAS

Urso e sua família vivem em uma mansão em João Pessoa, na Paraíba, apelidada de “Mansão do Amor Livre” e revelou que procura mais duas esposas, já que uma delas resolveu abandonar o casamento poliamoroso, e que no futuro tem planos de ter um filho como cada uma delas.

Manter essa grande família feliz não fica barato. O influenciador digital confidenciou que gasta cerca de R$ 11 mil por mês para abastecer a casa com mantimentos e guloseimas para agradar a todas as mulheres.

“Enchi uns cinco ou seis carrinhos até a boca. Tenho que comprar de fardo, em atacadistas, porque é muita coisa que a gente consome. Assim, fica um pouco mais em conta”, disse.