Bombeiro quase tem cabeça arrancada por jacaré de 3,5 metros: “senti os dentes”

Quais as chances de uma pessoa sobreviver a uma mordida de um jacaré de 3,5 metros? Praticamente nulas, diriam os especialistas, mas foi o que ocorreu com o bombeiro e paramédico Juan Carlos La Verde, na Flórida, no início de agosto.

Juan nadava no Lago Thonotosassa, em Tampa, quando viu o gigantesco jacaré nadar em sua direção e atacar, segundo contou ao WFTS Tampa News.

O jacaré deu o bote e abocanhou sua cabeça. “Imediatamente tentei abrir suas mandíbulas porque sabia que estava com a cabeça na boca de um jacaré”, disse.

O bombeiro disse que sentiu os dentes do animal cortando a carne de sua cabeça e soube imediatamente que se não fizesse algo seria estraçalhado e engolido. “Quando senti os dentes, eu imediatamente soube que ou eu o virava ou ele me virava, mas o jacaré estava confuso, assim como eu estava confuso, e então simplesmente me soltou”, disse durante entrevista.

Ele disse que aproveitou que o jacaré o soltou e nadou rapidamente para a margem em busca de socorro. Rapidamente levado ao hospital, ele teve que se submeter a uma cirurgia de seis horas e ficou internado por 10 dias, pois os cortes em sua cabeça foram muito profundos e poderiam infeccionar, já que os dentes do jacaré, assim como a maioria dos animais carnívoros, são cheios de bactérias.

Esse não foi o primeiro caso de ataque no lago Thonotosassa. Em 2014, um menino de 9 anos também sobreviveu milagrosamente após lutar com um jacaré de 2,7 metros que o atacou três vezes. Embora tenha saído com vida, o garoto sofreu 30 ferimentos em todo o corpo.

