Vídeo mostra encontro com filhote de sucuri-verde em rio; anaconda é a maior cobra do Brasil

Vilmar de Oliveira Teixeira é o ambientalista e guia turístico que se tornou viral no YouTube ao mostrar seus encontros frequentes com a maior cobra do Brasil, a sucuri, que também é conhecido no mundo todo como anaconda.

Desta vez, ele não deu de cara com as grandes cobras que costuma ver, mas com um filhote de sucuri-verde, que pode chegar a medir até 9 metros de comprimento, segundo a Fundação Jardim Zoológico de Brasília.

O vídeo publicado no canal do YouTube “Terra da Sucuri”, mostra a cobra em um galho em cima de um rio, no Rio Formoso, que fica na região de Bonito, no sudoeste de Mato Grosso do Sul.

“Ela está tomando sol, porque a agua hoje ainda está fria, então ela sai tomar sol. Às vezes eu encontro as grandes e as pequenas também. Aqui tem um jovem filhote. A sucuri chega na fase com seis anos e pode se reproduzir”, explica na gravação.

Confira as imagens:

Em entrevista ao portal Veja Aqui MS, Teixeira que está acostumado a encontrar as sucuris, confirmou que ela tem um cheiro muito específico que pode ser reconhecido por pescadores, biólogos e pessoas que já viram a cobra de perto.

“Não é sempre, mas ela libera o cheiro de um peixe rançoso, o odor é muito forte. Já esse cheiro de ovo podre realmente existe e é liberado quando ela defeca um cocô muito fedido”, relata o guia.

Alguns pescadores e moradores das regiões ribeirinhas de Mato Grosso do Sul, relatam que o cheiro de sucuri é parecido com o odor de um ovo podre.

“Lembro o dia em que uma delas comeu e estava bem gorda, quando começou a andar e soltar gases. Essa catinga muito forte ocorre principalmente no período em que elas estão de barriga cheia”, recordou.

Nos últimos anos, diversos vídeos de anacondas em Bonito se tornaram virais. Uma das cobras mais conhecidas é a “vovozona”, chamada assim por sua idade e com aproximadamente 6 metros de comprimento.

