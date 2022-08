Vídeo: Jovem se desespera e entra em bueiro para recuperar iPhone perdido

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostram três jovens, uma delas com metade do corpo dentro do bueiro enquanto as outras duas a seguram, tentando recuperar um iPhone que havia deixado cair no local.

O incidente ocorreu nesta quarta-feira, na saída de uma festa universitária em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, segundo matéria do G1.

Pessoas que testemunharam (e filmaram) a cena disseram que as meninas esperavam um carro de aplicativo quando o celular caiu. Desesperadas, elas passaram a mexer nas grades do esgoto até conseguir retirá-la

A dona do telefone se pendura com metade do corpo para dentro da galeria enquanto as outras duas tentam segurá-la para que ela também não caia no buraco que dá acesso ao sistema pluvial.

Outros estudantes que estavam no local disseram que se tratava de um iPhone 11, mas que ela não conseguiu recuperá-lo, pois havia chovido muito naqueles dias na cidade e as galerias estavam cheias de água.

Jovem se joga em bueiro para tentar salvar um iPhone 11, em Blumenau



A festa foi realizada no BCE (Bar Central dos Estudantes), que fica na frente da Universidade Regional de Blumenau.

REPERCUSSÃO

No vídeo, é possível ouvir as pessoas da festa, em um deck logo atrás, comentando o que ocorreu. “Tá trêbada!”, disse uma voz, rindo. “Pelo menos eu curti o rolê”, ouve-se ao fundo.

Nas redes sociais, o vídeo foi parar em várias páginas de humor e os comentários dos internautas eram dos mais variados. “”Meu Deus, me deu arrepios. Alguém sabe se valia tanto a pena entrar em um bueiro para pegar?”, disse um dos comentaristas. “Gente, eu faria o mesmo”, garantiu outro.

Um iPhone 11 está avaliado, em média, em R$ 3,6 mil.

