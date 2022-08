Vídeo flagra momento em que onça-pintada parte para cima de outra por disputa de território no Pantanal; assista

Um vídeo flagrou o momento em que uma onça-pintada parte para cima de outra por uma disputa de território no Pantanal.

De acordo com informações do site G1, uma câmera de monitoramento flagrou o enfrentamento selvagem na Serra do Amolar, no Mato Grosso do Sul.

O motivo da briga, segundo especialistas, é a disputa pelo território.

”A gente tem tudo quanto é tipo de registro. Nesses fêmeas, provavelmente uma com filhote, e estavam disputando”, disse o médico veterinário Diego Viana ao site G1, do Instituto Homem Registro, responsável pelo registro. Confira registro:

Vídeo mostra momento em que ariranhas põem onça-pintada ‘para correr’

Em outro registro impressionante, um vídeo flagou o momento em que um grupo de ariranhas colocou uma onça-pintada “para correr” no Pantanal Mato-grossense.

O flagrante foi registrado pelo guia de turismo Branco Arruda. O confronto inusitado ocorreu no Parque Estadual Encontro das Águas, entre os municípios de Poconé e Barão de Melgaço.

No vídeo, que se tornou viral nas redes, a onça caminha à margem esquerda do rio, enquanto um grupo de ariranhas tomava banho de sol.

Apesar da tentativa de se manter escondida, as ariranhas sentiram o animal predador por perto e entraram na água, começando a briga.

Ainda de acordo com as informações, o grupo reagiu de forma sincronizada, o que fez a onça desistir da investida e correr mata adentro rapidamente. Confira o registro:

