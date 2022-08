Vídeo flagra ‘fenômeno apocalíptico’ durante forte tempestade marítima e registro viraliza nas redes sociais; assista

Um vídeo flagrou uma enorme tromba d’água, recentemente, na costa dos Estados Unidos e acabou viralizando rapidamente nas redes sociais.

O incrível evento climático é relativamente raro e foi capturado por moradores das cidades de Destin e Henderson, na Flórida, como detalhado pelo The Sun.

Particularmente perigosos se atingirem a terra, os banhistas e os barcos for aconselhados a manterem-se afastados, assim como as aeronaves.

O registro mostra o tornado de água descendo de nuvens de tempestade de aparência ameaçadora.

O Serviço Nacional de Meteorologia em Pensacola observou que o incidente ocorreu no dia de ontem, 16 de agosto.

A instituição alertou sobre mais trombas de água na área depois que mais tempestades são esperadas.

Vídeo flagra ‘fenômeno apocalíptico’ durante forte tempestade marítima e registro viraliza nas redes sociais

De acordo com o Serviço Nacional do Oceano dos EUA (NOAA), a forma de ‘tromba d’água de bom tempo’ não está associada a tempestades e é diferente de ‘tromba d’água tornádica’, pois se forma na superfície e sobe.

“As trombas d’água de bom tempo se formam em condições de vento fraco, então elas normalmente se movem muito pouco.”

Ainda de acordo com as informações, apesar do nome, uma tromba d’água não é preenchida com água giratória, mas com ventos fortes, embora precise de uma temperatura relativamente alta da água e umidade significativa para se formar.

“Se uma tromba d’água se mover para a costa, o Serviço Nacional de Meteorologia emite um aviso de tornado, pois alguns deles podem causar danos e ferimentos significativos às pessoas”. Confira registro:

Texto com informações do site The Sun