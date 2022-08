VÍDEO: Briga generalizada entre gatos em cafeteria temática viraliza na web; veja a confusão

As cafeterias temáticas fazem muito sucesso no Japão, em especial aquelas dedicadas as gatos. Os “Cat Cafés”, como são conhecidos, encantam os clientes com a fofura dos animais, que costumam estar disponíveis para interagir com o público e até mesmo para serem adotados. Mas uma briga entre os bichanos foi registrada em um vídeo e acabou viralizando nas redes sociais (veja abaixo).

vivendo pelo encontro de gatos que virou uma porradaria generalizada pic.twitter.com/92MbMSB8WF — luka 🐴 (@egualuka) August 17, 2022

A cena percorreu todo o mundo e nessa semana começou a repercutir entre os internautas brasileiros. As imagens mostram dezenas de gatos em uma das mais de 200 cafeterias temáticas japonesas, quando eles começam a brigar e a confusão se espalhou entre os felinos.

Nas redes sociais, muita gente acabou se divertindo com a situação e fez questão de transformar a briga dos bichanos em meme. Já outros se assustaram e ficaram com medo de que algum deles se machucassem, mas não há informações sobre gatos feridos na confusão.

Veja a repercussão abaixo:

Reencontro com o pessoal do ensino médio https://t.co/zb3gbM03mD — Gui Mesquita (@gmsqta) August 17, 2022

Albertinho, o gato de babador, foi cobrar o outro q chamou ele de monobola depois da castração, os outros compraram briga dos amigos, ctz pic.twitter.com/5CrhvkqGlF — O Shurek com cara de choro (@alolsnd) August 17, 2022

Os dois gatos fifi pic.twitter.com/xWT5WDocG0 — filho do Frank Gallagher (@veesoarez) August 17, 2022

Horário do almoço aqui no serviço kkkk https://t.co/aBhJ9Ha1za — gelo AZUL derretendo em Urano (@Rodrigo_BlueIce) August 18, 2022

Quem tem gato em casa sabe que não tinha um pingo de chance disso dar certo... Pelo amor de deus né https://t.co/AiZEtZlvlj — 𝕒𝕟𝕒 (@lesboniinja) August 18, 2022

A minha filha tocaria o terror em todos. Não me orgulho, mas respeito. Mamain ama. 🫶 https://t.co/eunRw3A7GL pic.twitter.com/PC5gIEb95P — Regina (@reginadfb) August 18, 2022

Gato ‘brigão’

Um desentendimento entre um gatinho e seu dono também viralizou nas redes sociais. O motivo da confusão foi a colocação de um tapete na cozinha, que não agradou o bichano. Um vídeo compartilhado no Tik Tok na semana passada já tem quase 250 mil curtidas, mais de 4,2 mil comentários e mais de 6 mil compartilhamentos (veja abaixo).

As imagens mostram quando o dono coloca um tapete na frente da geladeira e, visivelmente incomodado, o gato chamado Oreo começa a miar. Então, o tutor conversa com ele e diz que ele não deve tirar o item do local.

Mas bastou o homem virar as costas que o felino vai lá e puxa o tapete. “Que ideia, parece que bebe”, disse o tutor.

Filha do dono do gato, Flávia Araújo compartilhou o vídeo e contou que o gato é o xodó da família. O animal foi castrado recentemente e não pode sair de casa. Por isso ele apareceu nas imagens preso por um guia.

