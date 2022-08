Vai orar sim: Igreja evangélica promove culto ‘disfarçado’ de feira de anime para atrair fãs

“Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé”. Pelo jeito, alguns evangélicos estão se inspirando no famoso ditado popular para atrair pessoas para seus cultos.

Poucas semanas após o caso da banda gospel NLM viralizar na internet (relembre aqui), chegou a parte dois: uma igreja evangélica - dessa vez brasileira - resolveu evangelizar otakus, os fãs de animes e mangás.

Para isso, promoveu uma feira com artistas nacionais do gênero, atraindo o público para o local. Contudo, artistas e fãs não foram avisados que o local tratava-se, na verdade, de um templo evangélico e que, em um determinado momento, haveria um culto de conversão.

Quem contou o caso foi a ilustradora Lírio de Queiroz, através de um vídeo em sua conta no TikTok. “Em momento algum disseram que o evento era em uma igreja e não foi divulgado como algo religioso”, relata.

Apesar do evento não ter tido um público grande por conta da má divulgação, isso não tirou o brilho da jovem de estar expondo seu trabalho pela primeira vez em uma feira, já que ela tinha levado adesivo e prints de autoria própria e acabou sendo reconhecida por alguns de seus seguidores na internet.

Contudo, logo ela viu os problemas começarem. “Três das minhas artes foram censuradas, porque, de acordo com eles [os organizadores do evento], era um desrespeito com a igreja”, conta.

No vídeo, ela mostra quais foram as artes em questão: uma delas continha nudez, enquanto outras duas tinha a representação de um pentagrama - símbolo atribuído a interpretações mágicas e místicas.

Em outro vídeo, ela desabafa sobre outra surpresa: um homem fardado resolveu dar uma palestra sobre o Exército. “No final do trailer [da HQ], falava sobre ‘proteger a soberania do Estado brasileiro’. Aí ele inventou de fazer um quiz com perguntas específicas, que ninguém sabia a resposta”, relembra.

“Parabéns aos envolvidos que estão promovendo eventos para atrair jovens e fazer evangelização compulsória, isso só está afastando a juventude da religião de vocês”, rebate Lírio.

Leia também: [VÍDEO] Aniversariante de 15 anos tem vestido queimado durante a festa