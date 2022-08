Professores escutam barulho estranho vindo do teto e se chocam com o que encontram . (Reprodução/TikTok @bringyogreenhat)

Nos filmes de suspense, é comum haver cenas nas quais o personagem escuta um ruído estranho no ambiente e acaba sendo surpreendido com o resultado. Houve um caso parecido no norte da Califórnia enquanto uma equipe de aconselhamento de uma escola cumpria sua rotina. Contudo, diferente desse gênero da ficção, a vida real apresentou uma boa surpresa. Relato extraído do portal The Dodo.

Após ouvirem o ruído estranho vindo das aberturas, rapidamente perceberam que se tratava de miador. Todos no escritório agiram para localizar os gatinhos, embora tenha sido complicado alcançá-los de imediato.

“Em uma terça-feira, ouvimos sons vindos das aberturas e pudemos ver alguns gatinhos no telhado perto do aparelho de ar-condicionado”, disse Jeremiah Jones, um dos conselheiros da escola, ao The Dodo. “A equipe de manutenção preparou uma armadilha para tentar prendê-los e conseguiu prender a mãe na quarta de manhã, mas não os gatinhos, então eles deixaram a mãe ir para que ela pudesse tentar ficar com eles.”

Mais resgates pela frente...

Embora um funcionário da manutenção tenha conseguido resgatar três gatinhos, a equipe de aconselhamento ainda ouvia os miados vindo das aberturas. Sendo assim, o funcionário subiu em uma mesa e passou a procurar o restante dos felinos, tendo encontrado mais dois deles – e os resgatados.

“A equipe de aconselhamento e um assistente do escritório estudantil não acreditaram quando nosso incrível homem de manutenção do campus, Jake, conseguiu localizá-los e cortá-los do teto”, disse Jones. “Os gatinhos pareciam famintos e gritavam ao serem resgatados.”

Professores escutam barulho estranho vindo do teto e se chocam com o que encontram (Jeremiah Jones/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Ao se certificarem de que os felinos estavam bem, os enviaram para casa com as famílias locais. Agora os bichinhos se encontram sãos e salvos.

Caso os funcionários da escola escutem novos ruídos pelas aberturas, já não será um suspende, haja vista que saberão quem são os protagonistas dos sons.