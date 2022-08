Pais levam filho de 6 anos para acompanhar ultrassom do irmãozinho e reação do menino viraliza; assista

Um casal levou o filho de 6 anos para acompanhar um exame de ultrassom do irmãozinho e foi surpreendido pela reação do menino. O vídeo - muito fofo e engraçado - viralizou nas redes sociais.

O pequeno Benjamin olha para a tela e diz: “Cê não tá entendendo nada disso? Eu também não. Meu Deus do céu, ó o tamanho do ‘pingulim’ dele, é grande, hein!”.

Depois, o médico capta uma imagem do rosto de bebê, e o irmão mais velho dispara mais comentários: “Parece a minha mãe”. Pede, então, para o “tio” - como chama o doutor - ampliar um pouco mais a imagem. “Aumenta aí, tio, pra eu ver ele por dentro. O nariz dele é um pouquinho esquito, né! Nossa, tá tudo dourado, hein, tio! Tá tudo ‘bugado’, não consigo ver ele direito! Isso aí que tá piscando é verme?”, questiona o pequeno, arrancando risadas.

O vídeo do ultrassom viralizou nas redes sociais e já conta com mais de 120 mil curtidas. Assista aqui:

Sucesso nas redes

“A princípio eu não ia postar, mas quando eu vi a filmagem, ri muito e decidi compartilhar com a família e algumas amigas no WhatsApp. Então, uma prima e uma amiga falaram para eu publicar, porque havia ficado muito engraçado. Aí pensei: ‘Por que não?’ Porém, não esperava tamanha repercussão, foi muito além do que imaginávamos”, relatou a mãe de Ben, Aline Brito, de 28 anos e moradora de Santo Antônio da Platina, no Paraná, em entrevista à “Crescer”.

Aline contou ainda que, assim como no vídeo, o primogênito é muito bem-humorado no dia a dia. “Ele é sempre assim, espontâneo, fala o que vem à cabeça dele. Ele gosta de ser engraçado, de fazer as pessoas rirem, mas pode ser um pouco tímido com quem não tem intimidade.”

