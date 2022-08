Funcionária de escola revela nomes inusitados de estudantes

Uma funcionária de uma escola do Reino Unido decidiu compartilhar uma lista com os nomes mais inusitados já vistos por ela entre os estudantes do local. De escritas diferenciadas até homenagens a personagens de grandes filmes, a lista surpreende pela variedade, e criatividade.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a lista foi compartilhada em uma postagem anônima no Reddit. Para organizar melhor os nomes, a pessoa decidiu dividir a lista em diferentes categorias.

“Eu trabalho em uma escola, então preciso lidar com uma enorme quantidade de nomes todos os dias. Comecei a fazer uma lista com os mais ‘interessantes’ e descobri que a maioria deles se enquadra em uma das nove categorias que criei. Como me divirto fazendo a lista, achei que vocês também poderiam se divertir”.

Ela então começou a listar os nomes, divididos pelas nove categorias, começando por nomes inspirados na realeza: “Duchess, King, Docile Princess, Rose-Queen, Princess Kzineah e King-David”.

São mais de 9 categorias!

Continuando sua lista, a pessoa então compartilhou os nomes categorizados como “pontuação desnecessária”: “D-Jay, Jo’Ell, Anna-Bell e Ca’Sandra” estavam entre os listados por ela.

A terceira categoria parece ser uma derivada da anterior, mostrando nomes com ortografia “incomum”: “Eathyn, Autymn, MacKennzzy, Leigham, Pariz e Cyennah”.

Já na quarta categoria, “quase um nome”, fomos apresentados a pessoas que tem um nome único formado por 2 ou mais nomes: “Annalizabeth, Samandriel, Lonica, Alexavier, Xerek, Jerrick e Trennis”.

Em seguida, estavam listados nomes com “conotação religiosa”: “Heavenly Fawn Essence, Lazarus, Bethlehem e Blessing-Your”, seguidos por nomes inspirados pela natureza: “Eagle, Beautiful Dancing Snow, Sunchild, Blueberry Rose, Thunder e Holy Water”.

Para finalizar, a funcionária listou nomes inspirados em países, como Suécia, Grã-Bretanha e Rússia, e os tão aguardados “fandoms” com destaque para Game of Thrones e Star Wars: “diversas Khaleesi e Arya, gêmeos chamados Luke e Leia, e um Kylo”.

Sem se encaixar em qualquer uma das categorias anteriores, ainda foram listados nomes como Pistol, Tesla, Phurious e Judas Wang Shadow, que impressionaram os usuários do Reddit, rápidos em comentar a postagem:

“Me recuso a acreditar que isso seja real!”, afirmou um, ao que outro comentou: “Alguns definitivamente não podem ser reais! Para minha sanidade, não posso aceitar que Xerek é real”.