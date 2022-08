Ex-funcionário diz que foi demitido pelo Nubank por ser ‘sênior demais’ e desabafo viraliza na web

O desabafo de um funcionário dispensado pelo Nubank viralizou nas redes sociais. Não foi apenas pela demissão em si, mas pelo motivo alegado pelo banco: ele é “sênior demais para os objetivos e rumos da área”. Internautas não aprovaram a justificativa da empresa e postaram várias mensagens de apoio ao demitido. Mas teve também quem defendeu que a instituição tem todo o direito de readequar o seu quadro (veja no fim do texto).

Exposed do Nubank logo cedo. pic.twitter.com/khTlCsi7wK — Fernando Cruz - Yasuke O Samurai Africano (@FernandoCruz_21) August 16, 2022

Na publicação, feita na última terça-feira (16), Igor Ferreira contou como foi dispensado pela instituição bancária. “Tive meu contrato rescindido com este argumento pela empresa que se posiciona e canta aos quatro ventos sua ‘cultura’ de Diversidade, Inclusão e Gestão de Talentos, mas pelo menos fui elogiado como sênior demais”, escreveu ele.

Ferreira destacou que ele foi mantido no banco para aumentar os números de D&I (diversidade e inclusão) por ser negro, LGBTQIAP+ e pessoa com deficiência. Quando foi contratado, o Nubank atravessava uma crise por um discurso visto como racista de sua então CEO, Cristina Junqueira, em uma entrevista para o programa “Roda Viva”, da TV Cultura.

O ex-funcionário destacou que seu desligamento da empresa foi feito de pela Head de Cultura, Performance e Liderança do Nubank. “Pra quem quase sequer apertou direito minha mão no momento do encerramento do contrato, teria sido mais decente e honesto ter me desligado pela webcam”, relatou ele na publicação.

“Uma das experiências mais engrandecedoras, porém paradoxalmente também a mais DECEPCIONANTE que já tive a oportunidade de vivenciar na minha carreira”, disse o ex-funcionário.

Após a repercussão do caso, o Nubank informou que “não comenta casos específicos por respeito ao sigilo de seus funcionários e clientes.”

Nas redes sociais, os internautas enviaram mensagens de apoio ao ex-funcionário e criticando a forma com que o banco o demitiu. Mas também teve quem defendeu o direito da empresa em dispensar quem ela bem entender.

Confira a repercussão na web:

E esse relato de racismo no nubank. Pior que o dono do post (que foi demitido por ser sênior demais) também reclamou da mesma coisa 👀 pic.twitter.com/mAKCtxg1Kk — Josy (@josyscript) August 16, 2022

#Exposed bom é assim, dando nome aos corn0s. @nubank é pop só no papo. No dia-a-dia é só + 1 empresa que trata funcionário como lixo. #Nubank https://t.co/MQLWy7PI9N — 🌪Tay Na China 🦋 Lula No Brasil 🤩 (@TayLeSeg) August 16, 2022

Demitiram uma pessoa no Nubank por ela ser "Sênior demais" what??? — Lucas Menezes (@lucasmezs) August 16, 2022

Pra mim o que importa no trabalho é salário, beneficios e autonomia, odeio empresa que faz marketing de diversidade, já penso que é bomba. https://t.co/2Yr5p9UHq9 — 🌈 pós surto 🌈 (@JulianaRGiacomo) August 17, 2022

Todas as empresas grandes exalam progressismo, mas agem como a própria teoria crítica que tange as cordas: tudo é um meio para o desejado fim. Eles não enxergam diversidade como uma virtude - como não é -, e sim somente usam os incautos para o que verdadeiramente desejam. https://t.co/u9L0Y5GOO2 pic.twitter.com/624e5vSOxy — Kʏʀιᴇᶜᴿᶠ (@DiesNoxEtOmnia) August 17, 2022

Eles não são obrigados a manter alguém lá por conta da orientação sexual/cor/gênero ou qualquer outro identitarismo, 30 anos no mercado de trabalho pra vir cm essa choradeira... https://t.co/QUeP9H23CZ — Damazonha (@damazonha) August 17, 2022

o cara é demitido e deu a entender que foi por causa dos outros atributos dele q nada tem a ver com a performance.



enfim, só quis militar e chorarrrrrrrr https://t.co/HRjvTRVlJg — sou linda (@adobeflahs) August 17, 2022

