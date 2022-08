Ele insiste que a saída da garagem da casa ao lado é sua propriedade

Uma mulher está furiosa depois que o morador da casa ao lado insiste em continuar estacionando o carro em sua vaga de garagem e justifica sua atitude com um acordo realizado entre ele e o antigo morador da casa.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher contou sua história por meio de uma postagem realizada no fórum Mumsnet.

Segundo ela, o antigo inquilino da casa em que ela mora tinha um acordo com seu vizinho. Ele o deixava estacionar em sua garagem e em troca o vizinho era responsável por cuidar da grama de seu jardim.

“Quando me mudei o vizinho me contou do acordo e perguntou se poderia continuar estacionando o carro no local, eu disse que temporariamente não teria problemas. Não queria causar um transtorno logo depois de ter me mudado”, conta a mulher.

No entanto, as coisas começaram a complicar depois que a irmã da mulher foi morar com ela e passou a precisar utilizar a garagem.

“Ela estaciona o carro na frente do meu e o vizinho faz questão de estacionar em frente a ela, bloqueando os dois veículos. Sempre que ela quiser sair, precisamos retirar o meu carro para a lateral para ela poder sair sem o vizinho tirar o carro dele”.

Ele ultrapassou os limites!

Segundo o relato, a mulher afirma que o vizinho passou a exigir que elas deixem a vaga dele livre para que ele possa utilizar o espaço. “Ele está cada vez mais insistente. Estes dias ele pediu para minha irmã tirar o carro porque estava na ‘vaga dele’”.

“Outro dia chegamos em casa e descobrimos que ele bloqueou a entrada da nossa garagem e precisamos estacionar do outro lado da rua. Nas últimas noites percebi que a vaga da casa dele estava vazia, então não quero mais que ele use a nossa”, afirma a mulher.

“Ele dificilmente corta a grama como combinado, então só quero meu estacionamento e meu jardim de volta”, desabafa a mulher.

Para os usuários, ela deve informar o término do acordo imediatamente! “Diga a ele que você recebe hóspedes constantemente e que não conseguirá manter o acordo”, sugeriu uma pessoa.

“Apenas diga a ele que não é mais permitido utilizar o seu espaço, principalmente por ele estar usando como se fosse dele. O estacionamento é seu e ele não tem permissão para estacionar nele”, afirmou outra.