Ela exigiu que uma tatuagem idêntica a sua fosse ‘removida a força’

Uma mulher ficou completamente enfurecida ao descobrir que sua tatuagem “exclusiva” foi copiada por outro tatuador para uma outra pessoa. Revoltada, ela exigiu que a mulher “cortasse fora” o desenho estampado em seu peito.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a história foi revelada depois que Charley Buckhyam decidiu compartilhar uma foto de sua nova tatuagem em seu perfil do Facebook. Pouco tempo depois de postar a imagem, ela recebeu uma série de mensagens agressivas de outra mulher chamada Evie.

Estranhando a agressividade da mulher, que a acusou de plagiar sua tatuagem e a mandou “cortar fora” o desenho em seu peito, ela decidiu tentar entender o que motivou o comportamento da mulher”.

“Eu não percebi que ela era minha amiga no Facebook, mas achei estranho e perguntei de qual tatuagem ela estava falando. Foi só nessa hora que percebi que estamos conectadas no Facebook, mas não entendi o motivo das mensagens agressivas enviadas por ela”.

Segundo Charley, seu desenho não é uma cópia, mas sim uma releitura da tatuagem que foi compartilhada pelo tatuador de Evie, que aparentemente havia copiado o desenho feito aproximadamente 1 ano antes por outro tatuador, em outra pessoa e em outro estúdio de tatuagem.

Ela foi ameaçada de forma agressiva

Segundo a jovem, as mensagens enviadas por Evie foram extremamente agressivas e ameaçadoras. “Ela me insultou pelo meu peso, me acusou de ser uma ladra e me mandou cortar a tatuagem fora com uma faca”.

“Fez tudo isso por causa de uma tatuagem que encontrou no Google, assim como eu também encontrei”, relata a jovem indignada com o teor das mensagens recebidas.

“O tatuador postou a tatuagem em sua página, eu vi e gostei do design. Acho que ela pensou que era algo exclusivo e se chocou ao ver que não era. Apesar de serem similares, quanto mais eu olho, mais vejo diferenças entre as tatuagens. Ela tem linhas e sombreamentos no local em que tenho folhagens”.

Não contente em enviar mensagens para Charley, Evie ainda fez uma postagem sobre a situação em sua própria página, causando uma confusão ainda maior e que levou a exposição das mensagens enviadas por ela e fez diversos comentários se posicionarem a favor de Charley.

“Você parece uma criança! Isso é patético, pessoas fazem tatuagens iguais ou semelhantes a todo tempo!”, comentou uma pessoa.