Crime em aberto há 30 anos é solucionado após ajuda de familiares de assassino

Após quase 30 anos na mira da polícia, Robert Cates foi detido no último dia 5 de agosto de 2022. O homem era considerado o principal suspeito de um assassinato em 1992, porém os oficiais nunca tiveram provas suficientes para incriminá-lo.

Segundo detalha o portal Meganoticias, o crime em questão aconteceu na manhã de 10 de agosto de 1992, dia em que John Stagner, que na época tinha 53 anos, foi encontrado sem vida por sua esposa em cima de sua cama, na casa localizada em North Forsyth Road, na Flórida, Estados Unidos. A vítima apresentava traumatismo craniano.

A partir deste momento, Robert foi considerado o suspeito número um do caso, porém a polícia não tinha provas suficientes para acusá-lo. A desconfiança contra o homem preso recentemente aconteceu devido ao fato de que na época ele consumia drogas e frequentemente pedia emprestado ferramentas com John, porém ao invés de devolvê-las, as vendia para comprar entorpecentes.

Os detalhes por trás do crime

Em 1995, Robert tentou cometer suicídio e foi nesta ocasião que ele teria confessado à família que foi o responsável por matar o homem de 53 anos. No entanto, como não havia provas suficientes, ele não foi detido.

Anos depois, em especial em 2020, uma pessoa próxima trouxe o detalhe que faltava para que a polícia pudesse seguir com a acusação.

“A família realmente se importava com este caso, mesmo que fosse a família do suspeito, porque o Sr. Stagner tinha sido muito, muito bom para a família Cates. Ele lhes dava dinheiro quando eles precisavam ou um lugar para ficar”, disse o detetive Kevin Wilson.

A reviravolta do caso

Em declaração aos oficiais, em março deste ano, a filha e esposa de Cates revelaram que o até então suspeito havia confessado o crime para uma enfermeira de um hospital da Carolina do Norte. Através de uma câmera de vídeo corporal, a polícia conseguiu obter sua confissão.

De toda forma, mesmo Cates tendo assumido a autoria do crime, Kevin disse que ele não deixou claro qual foi a motivação: “Ele meio que explicou que bateu no Johnny com uma vara”, afirmou.

