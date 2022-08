Casal faz sexo em roda gigante de parque de diversões e acaba preso

Um casal foi preso após fazer sexo na cabine da roda gigante do parque Cedar Point, em Sandusky, em Ohio (Estados Unidos).

Segundo investigadores, David Davis e Heather Johnston, ambos de 32 anos, foram “observados tendo relações sexuais” por volta das 20h30 do último domingo (14) enquanto andavam na Wonder Wheel. Eles não se incomodaram em ter o momento de intimidade exposto para jovens que frequentavam o local. As informações são do site “Smoking Gun”, especializado em crimes, e foram reproduzidas pelo “Extra”.

Além de observar o casal, testemunhas - incluindo menores de idade - disseram que “podiam sentir o carrinho balançando e ver tanto o homem quanto a mulher se movendo para frente e para trás”. Uma garota disse que “viu a mulher de quatro e viu o homem atrás dela”.

Ainda segundo as testemunhas, David e Heather sabiam que estavam sendo observados, “começaram a rir e continuaram o seu comportamento”.

David e Heather inicialmente negaram qualquer ilegalidade, mas depois “admitiram que estavam tendo relações sexuais” no brinquedo.

Sexo no pedalinho

Um casal foi visto fazendo sexo a bordo de um pedalinho em plena luz do dia no balneário de Sochi, em Krasnodar, na Rússia.

Casal é flagrado fazendo sexo em pedalinho na Rússia (Reprodução)

Segundo informações do “The Sun”, os “apaixonados” não se importaram com a presença de “plateia”, já que estavam a poucos metros da areia e, ao lado deles, havia outros banhistas praticando stand up paddle.

A cena de sexo foi gravada em vídeo e mostra a loira fazendo movimentos de empurrão e movendo as pernas. Quem filmou o momento pode ser ouvido rindo ao fundo.

Ainda de acordo com o “The Sun”, não está claro se o incidente está sendo investigado pelas autoridades.

