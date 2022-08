Beijo em detento rende prisão por assassinato a mulher nos EUA; entenda

Um beijo custou caro a uma mulher que foi visitar um detento em um presídio nos Estados Unidos. Rachel Dollard foi presa no último fim de semana por agentes especiais do Departamento de Correção do Tennessee e do Departamento do Xerife do Condado de Dickson acusada de contrabandear droga no Turney Center Industrial Complex e provocar uma morte.

De acordo com o site “The Daily Beast”, as acusações vieram após a morte de Joshua Brown, que estava cumprindo uma sentença de 11 anos por tráfico de drogas.

Durante uma visita, em fevereiro deste ano, Rachel passou droga para Joshua através de um beijo aparentemente inocente. A visitante estava escondendo metanfetamina na boca e entregou o entorpecente ao rapaz oralmente.

O presidiário engoliu a embalagem contendo a droga, mas teve uma overdose e morreu em um hospital.

‘Perigos reais’

“Este incidente aponta para os perigos reais da introdução de contrabando nas prisões e as consequências que se seguem”, disse David Imhof, diretor do Escritório de Investigações e Conduta do TDOC, à reportagem.

Após o incidente, o Departamento de Correção reforçou que usa “uma variedade de ferramentas para tentar impedir a introdução de contrabando nas prisões do Tennessee, incluindo buscas de qualquer pessoa que entre em uma instalação, buscas em veículos e celas e cães de detecção de drogas”.

Ainda segundo o “The Daily Beast”, scanners corporais também estão sendo colocados nas instalações.

